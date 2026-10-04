Azerbaycan’da Başörtüsü Yasağını Eleştirdi Diye Tutuklandı

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Azerbaycan Milli Meclisi ve Bakanlar Kurulu’nun kılık kıyafet yönetmeliğiyle okullarda fiilen devreye soktuğu başörtüsü yasağına yönelik tepkiler sürerken, yasakçı uygulamayı eleştiren isimlere yönelik adli baskılar yeniden hız kazandı.

Azerbaycan’lı ilahiyatçı Hacı Abgül Süleymanov, sosyal medya hesabı üzerinden hükümetin eğitimde başörtüsünü engelleyen politikalarını sert sözlerle eleştirmesinin hemen ardından kolluk güçlerince gözaltına alındı. Mahkemeye çıkarılan ilahiyatçı hakkında 30 günlük idari hapis cezası kararı verildi.

“ZİNDANI SEÇİP ZİNDANDA ÖLECEĞİM”

Süleymanov’un gözaltına alınmasına ve ardından tutuklanmasına, okullardaki başörtüsü dayatmasını açıkça hedef aldığı sosyal medya paylaşımı gerekçe gösterildi.

Ülkedeki baskı ortamına ve inanç özgürlüğü kısıtlamalarına dikkat çeken Abgül Süleymanov, paylaşımında şu ifadelere yer vermişti:

“Eğer cüret edip kız öğrencilerin başörtüsüyle eğitim almasına yasak getirirlerse, ben zindanı seçip zindanda öleceğim. Zaten bu ülkede herkes zindan hayatı yaşıyor.”

Bu sözlerin kamuoyunda ve sosyal medyada geniş yankı bulmasının ardından emniyet birimleri harekete geçerek Süleymanov’u gözaltına aldı ve hızlı bir yargılamayla cezaevine gönderdi.

BAŞÖRTÜSÜ DÜZENLEMESİ TEPKİLERİN ODAĞINDA

Azerbaycan Milli Meclisi’nin geçtiğimiz Temmuz ayında “Genel Eğitim Hakkında Kanun”da yaptığı laiklik vurgulu değişiklikler ve akabinde Bakanlar Kurulu kararıyla yürürlüğe sokulan üniforma yönetmeliği; başta Bakü ve Sumqayıt olmak üzere ülke genelindeki okullarda başörtülü öğrencilerin dersliklere alınmamasına neden olmuştu.

Kız çocuklarının okul kapılarından geri çevrilmesi ülke içinde ve başta Türkiye olmak üzere İslam dünyasında sivil toplum kuruluşlarının ve din alimlerinin sert tepkisini çekmiş; uygulamanın 28 Şubat sürecindeki “ikna odaları” ve yasakçı zihniyetle benzerlik taşıdığı vurgulanmıştı.

Abgül Süleymanov’un 30 günlük hapis cezasıyla yeniden cezaevine gönderilmesi, Bakü yönetiminin başörtüsü yasağına karşı ses çıkaran muhalif ve dini aktörler üzerindeki baskıyı tırmandırdığı şeklinde yorumlandı.