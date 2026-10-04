Somali: Ülkemizde, İsrail Varlığını Hiçbir Koşulda Kabul Etmeyeceğiz

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Somali Cumhurbaşkanı Mahmud, Al Jazeera Arapça televizyonunun ‘El-Mukabele’ programına verdiği röportajda, İsrail’in Somaliland bölgesine yönelik girişimlerini değerlendirdi.

İsrail’in Berbera kentinde deniz üssü kurmayı ve kentin havalimanını kullanmayı planladığını söyleyen Mahmud, bu girişimlerin asıl amacının, Körfez ülkelerine ve İran’a yakınlaşmak olduğunu savundu.

Mahmud, “Ülkemizde, İsrail varlığını hiçbir koşulda kabul etmeyeceğiz” dedi.

Orta Doğu’daki krizlerin Somali’ye taşınması girişimlerinin başarılı olmayacağını vurgulayan Mahmud, Somaliland halkının da İsrail varlığına karşı olduğunu ifade etti.

Etiyopya ile ilişkilere de değinen Mahmud, ülkesinin Etiyopya’nın ticari amaçlarla denize erişmesine karşı olmadığını belirtti.

Mahmud, Etiyopya’nın ithalat ve ihracat için Somali’deki 2 veya 3 limanı kullanmasına izin vermeye hazır olduklarını ancak Addis Ababa yönetiminin bu konuda henüz resmi başvuruda bulunmadığını söyledi.