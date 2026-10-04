Bakü’deki Yahudi okulunda öğrenci sayısı 100’ü aştı

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Bakü’deki Sefarad Yahudi toplumu, öğrenci sayısındaki artış ve cemaat faaliyetleri kapsamında düzenlenen bir etkinlikte bir araya geldi. Törene Bakü Sefarad Yahudi Cemaati Başkanı Haham Zamir Isayev ile cemaat üyelerinin yanı sıra Azerbaycan yönetiminden temsilciler de katıldı.

Etkinlik, Bakü’de kurulan bir Suka alanında gerçekleştirildi. Cemaat temsilcileri, son yıllarda eğitim faaliyetlerine katılan çocukların sayısının düzenli olarak arttığını belirtti.

Mevcut bilgilere göre, Bakü’deki 46 No’lu okulda 100’den fazla öğrenci, Yahudi eğitim programı kapsamında öğrenim görüyor. Öğrenciler Azerbaycan’ın ulusal eğitim müfredatının yanı sıra İbranice, Yahudi tarihi ve Yahudi gelenekleri üzerine de eğitim alıyor.

Cemaat yöneticileri, öğrenci sayısındaki artışın devam etmesi halinde okulun yakın gelecekte yeni sınıflara ve ek eğitim alanlarına ihtiyaç duyabileceğini ifade ediyor.

Söz konusu eğitim programı, 2008 yılından bu yana Haham Zamir Isayev’in yönetiminde faaliyet gösteriyor. Isayev, kısa süre önce 45’inci yaşını da kutladı.

Törende Isayev’e, Azerbaycan Dini Kurumlarla İş Üzere Devlet Komitesi Başkanı Ramin Mammadov tarafından gönderilen bir tebrik mektubu da sunuldu. Mammadov mektubunda, Sefarad Yahudi toplumunun Azerbaycan’ın sosyal ve kültürel hayatındaki rolüne ve ülkedeki birlikte yaşama geleneğine yaptığı katkıya dikkat çekti.

Mektupta ayrıca cemaat ile Devlet Komitesi arasındaki yakın ilişkilere vurgu yapıldı. Hoşgörü, çokkültürlülük ve dinler arası diyalog, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev yönetimindeki Azerbaycan’ın devlet politikasının öncelikleri arasında gösterildi.

Haham Isayev’e göre öğrenci sayısının 100’ü aşması yalnızca sayısal bir artış anlamına gelmiyor. Isayev, bu gelişmenin daha fazla ailenin çocukları için Yahudi kimliği, tarihi ve gelenekleriyle bağlantılı bir eğitim tercih ettiğini gösterdiğini söyledi.

Cemaat yönetimi, söz konusu artışı aynı zamanda Yahudi ailelerin, güçlü bir Yahudi kimliğini korurken Azerbaycan toplumuna tam biçimde entegre olma konusunda duydukları güvenin bir göstergesi olarak değerlendiriyor.

Isayev, hahamlık ve eğitim faaliyetlerinin yanı sıra son dönemde uluslararası alanda da daha aktif bir profil sergiliyor. Son aylarda birkaç kez Washington ve Kudüs’e giden Isayev, Azerbaycan, İsrail ve ABD arasındaki ilişkilerin geliştirilmesini amaçlayan çeşitli Yahudi ve Siyonist kuruluşların etkinliklerine katıldı.

Isayev, ABD’ye gerçekleştirdiği son ziyaretlerden birinde Eric Trump ile de bir araya geldi. Görüşmede Kafkasya’daki gelişmelerin ele alındığı belirtildi.

Bununla birlikte Isayev, uluslararası temaslarına rağmen çalışmalarının merkezinde eğitimin yer almaya devam ettiğini ifade ediyor.

Bakü Sefarad Yahudi Cemaati açısından yeni sınıflara duyulan ihtiyaç olumlu bir gelişme olarak değerlendiriliyor. Cemaat temsilcileri, bunun yalnızca mevcut kurumların korunması anlamına gelmediğini, aynı zamanda gelecek kuşaklara yönelik eğitim ve toplumsal yapılanmanın da sürdüğünü gösterdiğini belirtiyor.