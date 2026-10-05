Ehl-i Beyt’in (a.s) Dilinden Namazı Hafife Almanın Cezası

News ID: 1874180

Ehl-i Beyt’in (a.s) sözlerinde namaz, günlük bir ibadetten çok daha öte bir yere sahiptir; Müminlerin Emiri Hz. Ali (a.s), namazı şeytanın vesveselerini ve kötü düşüncelerini uzaklaştıran bir kalkan olarak nitelerken, İmam Sadık (a.s) ise namazı hafife almanın insanı şefaatten mahrum bırakacağını belirtmiştir. İslam Peygamberi (s.a.a), namazı hafife alan kimseyi kendisinden saymadığını ifade etmiştir. İmam Zaman (a.c) da namazı, şeytanı her şeyden daha fazla zelil eden ve küçük düşüren amellerden biri olarak tanımlamıştır. Konuşmacı: Hüccetü’l-İslam Mümini