Tahran’dan “Ezici Karşılık” Uyarısı: Tümgeneral Hatemi’den ABD-İsrail Eksenine Yeni Mesaj

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Batı Asya’daki gerilimin tırmandığı ve bölgesel aktörlerin askeri kapasitelerini ön plana çıkardığı bu süreçte, İran’ın üst düzey komuta kademesinden gelen açıklamalar dikkat çekiyor. İran Ordusu Komutanı Tümgeneral Emir Hatemi, stratejik üsleri ziyareti sırasında yaptığı konuşmada, İran Silahlı Kuvvetleri’nin sadece savunma değil, aynı zamanda saldırgan unsurları anında etkisiz hale getirme kapasitesine sahip olduğunu belirtti.

Tümgeneral Hatemi, açıklamasında özellikle ABD ve İsrail’in bölgedeki faaliyetlerini hedef aldı. “Düşmanlar, İran’ın sabrının ve stratejik sükûnetinin bir zafiyet olarak algılanmaması gerektiğini çok iyi bilmelidir” diyen Hatemi, silahlı kuvvetlerin son dönemde yürüttüğü tatbikatlar ve geliştirdiği yerli savunma sistemleriyle, herhangi bir dış müdahaleye karşı en üst düzeyde hazır olduğunu ifade etti. Hatemi, “ABD-İsrail ekseni, bölgedeki jeopolitik oyunlarını yeniden kurgularken, İran’ın vereceği ezici ve kararlı yanıtın kapsamını da hesaplamalıdır. Yapılacak en küçük bir hata, bölgedeki dengeleri kökünden değiştirecek bir karşılık görecektir” ifadelerini kullandı.

Analistler, Hatemi’nin bu sözlerini İran’ın “aktif caydırıcılık” politikasının bir yansıması olarak değerlendiriyor. Özellikle bölgedeki hava savunma ağının güçlendirilmesi, insansız hava araçları teknolojisindeki ilerleme ve füze sistemlerinin menzil ile vuruş kapasitesindeki artış, Tahran’ın bu söylemini destekleyen en somut unsurlar olarak görülüyor.

İran Ordusu’nun sadece konvansiyonel silahlarla değil, aynı zamanda elektronik harp ve istihbarat kapasitesiyle de sınır ötesi operasyon kabiliyetini artırdığı biliniyor. Tümgeneral Hatemi’nin “kararlı karşılık” vurgusu, aynı zamanda İran’ın sadece kendi topraklarını değil, bölgesel müttefikleriyle olan savunma koordinasyonunu da koruyacağı mesajını taşıyor.

Riyad’dan Tel Aviv’e, Washington’dan bölgedeki yerel aktörlere kadar tüm taraflar, bu tür sert açıklamaların ardından askeri faaliyetlerini yakından takip etmeye devam ediyor. Hatemi’nin “yeni bir hata” ifadesi, Tahran’ın özellikle İsrail’in bölgedeki operasyonlarına veya ABD’nin askeri yığınağına karşı “kırmızı çizgilerinin” net olduğunu ortaya koyuyor. İran’ın askeri doktrininde “stratejik sabır” evresinden “cezalandırıcı caydırıcılık” evresine geçişin sinyallerini veren bu tür açıklamalar, bölgedeki diplomatik trafiğin de daha da zorlaşacağının bir işareti niteliğinde.