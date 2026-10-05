Aramco CEO’sundan Kritik Uyarı: “Hürmüz’deki Belirsizlik Petrol Arzını İki Yıl Boyunca Baskılayabilir”

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Dünyanın en büyük enerji üreticilerinden biri olan Saudi Aramco’nun tepe yöneticisi Emin Nasır’ın açıklamaları, enerji sektöründe “yeni normal” olarak tanımlanan yüksek risk döneminin uzayabileceğine işaret ediyor. Küresel petrol trafiğinin “can damarı” olarak kabul edilen Hürmüz Boğazı’ndaki güvenlik endişeleri, sadece fiziksel sevkiyatı değil, aynı zamanda uluslararası lojistik zincirinin maliyet yapısını da kökten değiştirdi.

Nasır, özellikle artan sigorta primleri ve tanker rotalarındaki değişikliklerin, enerji piyasalarında arz güvenliğini zora soktuğuna dikkat çekti. “Sadece üretimi artırmak yetmiyor, üretilen petrolün güvenli ve makul maliyetlerle tüketiciye ulaşması gerekiyor” diyen Nasır, boğazdaki istikrarsızlığın lojistik maliyetlerini bir “çarpan etkisiyle” artırdığını vurguladı. Bu durum, nihai tüketiciye yansıyan fiyatların yanı sıra enerji şirketlerinin kârlılık marjları üzerinde de ciddi bir baskı oluşturuyor.

Aramco CEO’sunun özellikle üzerinde durduğu "iki yıl"lık süre, sektör analistleri tarafından piyasalardaki tedirginliğin kısa vadeli bir dalgalanmadan ziyade, yapısal bir soruna dönüştüğünün itirafı olarak yorumlanıyor. Küresel stokların yeniden oluşturulması için arzın talebi karşılamasının ötesinde, bölgedeki jeopolitik risk priminin düşmesi gerektiğine dikkat çekiliyor. Ancak mevcut tablo, büyük enerji şirketlerinin uzun vadeli yatırım planlarını revize etmelerine ve “ihtiyatlı iyimserlik” yerine “bekle-gör” politikasına ağırlık vermelerine neden oluyor.

Ekonomistler, stokların yenilenme sürecinin bu kadar uzamasının, küresel enflasyon üzerinde de aşağı yönlü bir baskı oluşturulmasını zorlaştıracağını belirtiyor. Petrol fiyatlarının yüksek seyretmesi, dünya genelinde sanayi üretimi ve nakliye maliyetlerini tetikleyerek ekonomik toparlanmayı yavaşlatabilir.

Riyad yönetiminin ve enerji devlerinin bu karamsar tablosu, gözleri yeniden bölgedeki askeri hareketliliğe ve diplomatik çabalara çevirdi. Piyasa uzmanları, Hürmüz Boğazı’ndaki güvenlik garantileri sağlanmadan veya nakliye rotalarında kalıcı bir normalleşme görülmeden, petrol arzında “rahatlama” beklemenin gerçekçi olmadığını ifade ediyor. Aramco’nun bu uyarısı, önümüzdeki dönemde enerji piyasalarında dalgalı seyrin ana belirleyicisi olacağa benziyor.