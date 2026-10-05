Gazze’de İsrail saldırıları sürüyor: İsrail’den yeni İHA saldırısı

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: İsrail’e ait bir İHA’nın Gazze Şeridi’nin orta kesimindeki Deyr Belah’ın güneyinde bir aracı hedef alması sonucu, aralarında bir çocuğun da bulunduğu 9 kişi yaralandı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu bildirildi.

El-Meyadin, pazar günü düzenlenen saldırının ardından yaralıların hastaneye ulaştırıldığını aktardı.

Gazze Sağlık Bakanlığı, cumartesi günü açıkladığı verilerde, 11 Ekim 2025’te ilan edilen “ateşkesten” bu yana İsrail saldırılarında öldürülenlerin sayısının 1445’e, yaralıların sayısının ise 5072’ye yükseldiğini bildirdi. Aynı dönemde enkazdan 835 kişinin cansız bedeni çıkarıldı.

Bakanlığa göre saldırıların başlangıcından bu yana hayatını kaybedenlerin toplam sayısı 74 bin 228’e, yaralı sayısı 175 bin 188’e ulaştı.

İsrail, ilan edilen ateşkese rağmen çocuklar ve kadınlar dâhil sivilleri, çadırları, evleri ve yolları hedef almayı sürdürüyor. Altyapıyı ve yaşam kaynaklarını tahrip eden saldırılar, Gazze’deki sistematik soykırımın devamı niteliğinde.