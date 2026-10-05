Lübnan'ın güneyi İsrail saldırısı altında

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail savaş uçakları, Nebatiye'ye bağlı Kefertebnit beldesi ile Sur kentine bağlı Mansuri beldesini hava saldırılarıyla hedef aldı.

İsrail topçuları da Nebatiye'deki Mifedun ve Şakra beldelerinin çevresini, Arnun ile Kefertebnit arasındaki bölgeyi ve Mansuri beldesini bombaladı.

Gece saatlerinde de Mifedun'daki devlet okulunun çevresine İsrail güçlerince topçu saldırıları düzenlendi.

Öte yandan İsrail ordusu, Bint Cubeyl ilçesine bağlı Beraşit beldesinin dış kesimlerinde patlatmalar gerçekleştirdi.

⁠İsrail'in Lübnan'daki saldırıları ve ateşkes süreci

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak, ülkenin güneyinde onlarca beldeyi işgal etmişti.

Lübnan hükümeti, saldırılarla birlikte ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren ateşkes daha sonra birkaç kez uzatılmıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, son açıklamasında, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana ülkeye düzenlediği saldırılarda en az 4 bin 386 kişinin hayatını kaybettiğini bildirmişti.

Öte yandan Washington'da İsrail ile Lübnan arasında yürütülen doğrudan müzakerelerin 5. turunun ardından ise 26 Haziran'da Lübnan ve İsrail arasında çerçeve anlaşması imzalanmıştı.