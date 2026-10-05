Yemen silahlı kuvvetleri Taiz’e girdi: Suudi paralı askerleri şehirden kaçıyor

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Tasnim muhabiri, Yemen silahlı kuvvetlerinin Taiz’e girdiğini ve Suudi Arabistan paralı askerlerinin şehirden kaçtığını bildirdi.

Tasnim muhabirinin Sana’dan aktardığına göre, Yemen silahlı kuvvetleri kazanımlarını sürdürerek kısa süre önce Taiz’e girdi. Böylece son yıllarda ülkedeki gelişmelerde Suudi paralı askerlerinin en önemli kalelerinden biri de Ensarullah güçlerinin kontrolüne geçti. Yemen’in en önemli stratejik kentlerinden biri olan Taiz, Yemen krizinin yaşandığı yıllar boyunca Riyad’ın geniş desteğiyle Suudi paralı askerlerinin işgali altında bulunuyordu.

Bu haberin yayılmasıyla birlikte Sana ve Taiz’de sevinç dalgası oluştu. Yemen Ensarullah Hareketi’nin üst düzey üyesi Hizam el-Esed, X hesabından paylaştığı mesajda Taiz’in Suudi paralı askerlerinin varlığından kurtarıldığını doğrulayarak şunları yazdı:

“Allah’ın yardımı ve lütfuyla Taiz kurtarıldı; Riyad ve Hurays’taki Aramco tesisleri ateşler içinde yanıyor.”