  1. Ana Sayfa
  2. Haber Servisi
  3. İran

Yemen silahlı kuvvetleri Taiz’e girdi: Suudi paralı askerleri şehirden kaçıyor

5 Ekim 2026 - 17:05
News ID: 1874214
Yemen silahlı kuvvetleri Taiz’e girdi: Suudi paralı askerleri şehirden kaçıyor

Tasnim muhabirinin Sana’dan bildirdiğine göre, Yemen silahlı kuvvetleri ilerleyişini sürdürerek stratejik Taiz kentine girdi. Suudi Arabistan destekli paralı askerlerin şehirden kaçtığı bildirilirken, Ensarullah üyesi Hizam el-Esed Taiz’in kurtarıldığını duyurdu. Sana ve Taiz’de sevinç gösterileri düzenleniyor.

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Tasnim muhabiri, Yemen silahlı kuvvetlerinin Taiz’e girdiğini ve Suudi Arabistan paralı askerlerinin şehirden kaçtığını bildirdi.

Tasnim muhabirinin Sana’dan aktardığına göre, Yemen silahlı kuvvetleri kazanımlarını sürdürerek kısa süre önce Taiz’e girdi. Böylece son yıllarda ülkedeki gelişmelerde Suudi paralı askerlerinin en önemli kalelerinden biri de Ensarullah güçlerinin kontrolüne geçti. Yemen’in en önemli stratejik kentlerinden biri olan Taiz, Yemen krizinin yaşandığı yıllar boyunca Riyad’ın geniş desteğiyle Suudi paralı askerlerinin işgali altında bulunuyordu.

Bu haberin yayılmasıyla birlikte Sana ve Taiz’de sevinç dalgası oluştu. Yemen Ensarullah Hareketi’nin üst düzey üyesi Hizam el-Esed, X hesabından paylaştığı mesajda Taiz’in Suudi paralı askerlerinin varlığından kurtarıldığını doğrulayarak şunları yazdı:

“Allah’ın yardımı ve lütfuyla Taiz kurtarıldı; Riyad ve Hurays’taki Aramco tesisleri ateşler içinde yanıyor.”

 

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
captcha