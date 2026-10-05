Mekke İttifakı Riyad'da toplanıyor: Masada önemli başlıklar var

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında kurulan Mekke Ortak Savunma İttifakı kritik bir toplantı için bugün yeniden bir araya geliyor. Anlaşma kapsamında oluşturulan Stratejik Siyasi ve Savunma Komitesi'nin ikinci toplantısı, 5 Ekim'de Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da gerçekleştirilecek.

Türkiye'yi toplantıda Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu temsil edecek. Dışişleri Bakanlığı, toplantıda bölgedeki son gelişmeler ile ittifakın kurumsallaşma çalışmalarında gelinen aşamanın ele alınacağını açıkladı.

Riyad toplantısının ana gündemlerinden birini, henüz iki ay önce kurulan ittifakın kalıcı bir güvenlik mekanizmasına dönüştürülmesi için yürütülen çalışmalar oluşturacak.

Diplomatik kaynaklara göre Fidan'ın toplantıda kurumsallaşma süreci ve bundan sonra atılması planlanan adımlara ilişkin Türkiye'nin görüşlerini aktarması bekleniyor. Orta Doğu'da barış ve istikrarı tehdit eden gelişmeler de görüşmelerin önemli başlıklarından biri olacak.

Fidan'ın ayrıca üç ülkenin müşterek güvenliğini ilgilendiren bölgesel gelişmeleri değerlendirmesi ve ittifak çalışmalarında kısa sürede kaydedilen ilerlemenin bölgesel istikrar açısından önemine dikkat çekmesi öngörülüyor.