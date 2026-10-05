Lieberman’ın işgal tavsiyesi: Filistin Özerk Yönetimi’ni dağıt, Oslo’nun kalanını iptal et

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Mehr Haber Ajansı’nın El-Malume’ye dayandırdığı haberine göre, Filistinli bir kaynak, İsrail rejiminin eski savaş bakanı ve Yisrael Beiteinu Partisi lideri Avigdor Lieberman’ın sunduğu planla Filistin Özerk Yönetimi’ni tamamen ortadan kaldırmayı, Oslo Anlaşmaları’ndan geriye kalanların iptal edilmesini ve Batı Şeria’nın İsrail rejimi tarafından tamamen kontrol edilmesini hedeflediğini bildirdi.

Kaynak, söz konusu planın öncelikle Filistin devletinin kurulması yolundaki tüm yolları kapattığını, Filistinlilere yönelik ırkçı yapıyı, soykırımı ve zorunlu göçü pekiştirdiğini ekledi.

Lieberman dün, Batı Şeria’daki A ve B bölgelerinin yönetiminin Ürdün’e, C bölgelerinin ise Tel Aviv’e devredilmesini önermişti. Ayrıca Hamas hareketinin tamamen yok edilmesi ve Gazze Şeridi’nin yönetiminin bir dış tarafa devredilmesi çağrısında bulunmuştu.

Lieberman, Batı Şeria’da Filistin devletinin kurulmasının engellenmesi için çaba gösterilmesi gerektiğini de vurgulamıştı.