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Lieberman’ın işgal tavsiyesi: Filistin Özerk Yönetimi’ni dağıt, Oslo’nun kalanını iptal et

5 Ekim 2026 - 17:08
News ID: 1874217
Lieberman’ın işgal tavsiyesi: Filistin Özerk Yönetimi’ni dağıt, Oslo’nun kalanını iptal et

Filistinli bir kaynak, eski İsrail Savunma Bakanı Avigdor Lieberman’ın Batı Şeria ve Gazze Şeridi’ne yönelik planının Filistin Özerk Yönetimi’ni tamamen dağıtmayı, Oslo Anlaşmaları’ndan geriye kalanları iptal etmeyi ve Batı Şeria’da Siyonist İsrail kontrolünü tamamlamayı amaçladığını açıkladı.

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Mehr Haber Ajansı’nın El-Malume’ye dayandırdığı haberine göre, Filistinli bir kaynak, İsrail rejiminin eski savaş bakanı ve Yisrael Beiteinu Partisi lideri Avigdor Lieberman’ın sunduğu planla Filistin Özerk Yönetimi’ni tamamen ortadan kaldırmayı, Oslo Anlaşmaları’ndan geriye kalanların iptal edilmesini ve Batı Şeria’nın İsrail rejimi tarafından tamamen kontrol edilmesini hedeflediğini bildirdi.

Kaynak, söz konusu planın öncelikle Filistin devletinin kurulması yolundaki tüm yolları kapattığını, Filistinlilere yönelik ırkçı yapıyı, soykırımı ve zorunlu göçü pekiştirdiğini ekledi.

Lieberman dün, Batı Şeria’daki A ve B bölgelerinin yönetiminin Ürdün’e, C bölgelerinin ise Tel Aviv’e devredilmesini önermişti. Ayrıca Hamas hareketinin tamamen yok edilmesi ve Gazze Şeridi’nin yönetiminin bir dış tarafa devredilmesi çağrısında bulunmuştu.

Lieberman, Batı Şeria’da Filistin devletinin kurulmasının engellenmesi için çaba gösterilmesi gerektiğini de vurgulamıştı.

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