CNN’den Trump’ın İran nükleer tesisleri iddiasına analiz: Gülünç ve gerçek dışı

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: CNN, analitik haberinde Trump’ın geçen yıl hedef alınan İran nükleer tesislerine ilişkin son iddiasının yalnızca sıradan Amerikalıların şaşkınlığını ve hayretini uyandırmakla kalmadığını, İran’ın nükleer programı uzmanlarını da hayrete düşürdüğünü vurguladı. Trump, söz konusu tesislerin âdeta uyuşturucu üretim fabrikaları olduğunu öne sürmüştü.

Carnegie Uluslararası Barış Vakfı Nükleer Politika Programı yöneticilerinden James Acton ise şu değerlendirmede bulundu: “Trump’ın sözlerini duydum. Bu tuhaf. Benim için yeni bir konu. Bildiğim kadarıyla Fordow tesisi uyuşturucu üretimi için kullanılmadı ve daha önce bu konuda herhangi bir iddia duymamıştım.”

CNN, Trump’ın bu konuda açıkça yanıldığını, ancak hiçbir hatayı kabul etmediğini ve hatasını düzeltmek yerine kendi tutumunda ısrar ettiğini ekledi. Trump’ın sözleri, onun Karayip Denizi bölgesindeki uyuşturucu meselesine ilişkin tutumunun ardından gündeme geldi. Trump, İran’a yönelik bu iddiayı Beyaz Saray’dan Teksas’a, ardından Oklahoma’a kara yoluyla gerçekleştirdiği uzun bir günün sonunda dile getirdi.