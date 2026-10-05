Aktivist Kemal Kemahlı üç gündür gözaltında tutuluyor

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Gazze, Yemen ve Lübnan’a yönelik yardım faaliyetleriyle tanınan aktivist ve yazar Kemal Kemahlı’nın “terörizmi finanse etmek” suçlamasıyla gözaltına alındığı bildirildi.

ktivist ve insan hakları gönüllüsü Kemal Kemahlı’nın, geçtiğimiz günlerde gece saatlerinde evine düzenlenen baskınla gözaltına alındığı öğrenildi. Edinilen bilgilere göre Kemahlı, “terörizmi finanse etmek” suçlamasıyla gözaltına alındı. Gözaltı işleminin Terörle Mücadele ekipleri tarafından gerçekleştirildiği belirtildi. Kemahlı’nın üç gündür gözaltında olduğu ifade edildi.

Yıllardır Gazze, Yemen ve Lübnan’a yönelik yardım faaliyetleri organize eden Kemahlı, aynı zamanda ABD, İsrail ve NATO karşıtı eylemleriyle tanınıyor. Kemahlı’nın gözaltı sürecine ilişkin gelişmelerin takip edildiği belirtiliyor.