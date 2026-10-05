Yemen: Suudi düşmanla iş birliği yapanlara yönelik af sürüyor

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Yemen Yüksek Siyasi Konsey Başkanı Mehdi el-Maşat, Suudi düşmanın paralı askerleri saflarında yer alan aldatılmış kişilere yönelik affın devam ettiğini vurguladı.
El-Maşat, “Taiz Valiliği yetkililerinden, Batı Sahili bölgelerinde uygulanan af mekanizmasını bu vilayette de faaliyete geçirmelerini istiyoruz.” dedi.
El-Maşat, kanaat önderlerinin Taiz’i Suudi düşmanın komplolarından uzak tutma yönündeki çabalarını ve bölge sakinlerinin uyanıklığını takdir ederek, söz konusu komploların Riyad’da yerleşik otellerden planlandığını söyledi.
Dün, Yemen Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü Yahya Seri, Suudi düşmana bağlı paralı askerlerin ve unsurların El-Cevf vilayetinin doğusundan çıkarıldığını duyurdu.
Yemen güçleri ayrıca dün Taiz vilayetinde stratejik ilerlemeler kaydetmeyi başardı.
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