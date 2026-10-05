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Yemen: Suudi düşmanla iş birliği yapanlara yönelik af sürüyor

5 Ekim 2026 - 17:20
News ID: 1874225
Yemen: Suudi düşmanla iş birliği yapanlara yönelik af sürüyor

Yemen Yüksek Siyasi Konsey Başkanı Mehdi el-Maşat, Suudi düşman saflarında yer alan aldatılmış kişilere yönelik affın sürdüğünü belirterek Taiz Valiliği yetkililerinden Batı Sahili’nde uygulanan af mekanizmasını burada da devreye sokmalarını istedi.

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Yemen Yüksek Siyasi Konsey Başkanı Mehdi el-Maşat, Suudi düşmanın paralı askerleri saflarında yer alan aldatılmış kişilere yönelik affın devam ettiğini vurguladı.

El-Maşat, “Taiz Valiliği yetkililerinden, Batı Sahili bölgelerinde uygulanan af mekanizmasını bu vilayette de faaliyete geçirmelerini istiyoruz.” dedi.

El-Maşat, kanaat önderlerinin Taiz’i Suudi düşmanın komplolarından uzak tutma yönündeki çabalarını ve bölge sakinlerinin uyanıklığını takdir ederek, söz konusu komploların Riyad’da yerleşik otellerden planlandığını söyledi.

Dün, Yemen Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü Yahya Seri, Suudi düşmana bağlı paralı askerlerin ve unsurların El-Cevf vilayetinin doğusundan çıkarıldığını duyurdu.

Yemen güçleri ayrıca dün Taiz vilayetinde stratejik ilerlemeler kaydetmeyi başardı.

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