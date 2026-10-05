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Yemen Silahlı Kuvvetleri: Suudi saldırılarının sayısı 1516’ya yükseldi

5 Ekim 2026 - 17:24
News ID: 1874230
Yemen Silahlı Kuvvetleri: Suudi saldırılarının sayısı 1516’ya yükseldi

Yemen Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü Yahya Saree, Suudi Arabistan’ın hava ve füze saldırılarının çatışmaların tırmanmasından bu yana toplam 1516’ya ulaştığını, son 24 saatte ise 106 saldırı düzenlendiğini açıkladı.

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Yemen Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü Yahya Saree bugün Pazar günü yaptığı açıklamada, Suudi düşman uçaklarının son 24 saat içinde Yemen’in mazlum halkına yönelik 106 hava ve füze saldırısı düzenlediğini bildirdi.

Yemen Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü, Suudi Arabistan’ın hava saldırılarının başkent Sanaa ile El-Cevf, Taiz, Amran, Hacce ve Saada vilayetlerindeki sivil bölgeleri hedef aldığını belirtti. Riyad’ın hava saldırılarının “Hamis Muşayt” ve “Taif” üslerinden havalanan F-15 ve Typhoon savaş uçaklarıyla, füze saldırılarının ise “Necran” bölgesinden gerçekleştirildiğini kaydetti.

Yahya Saree ayrıca, Suudi saldırılarının çatışmaların tırmanmasının başlangıcından bu yana toplam 1516’ya ulaştığını ekledi.

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