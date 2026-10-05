Yemen Silahlı Kuvvetleri: Suudi saldırılarının sayısı 1516’ya yükseldi

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Yemen Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü Yahya Saree bugün Pazar günü yaptığı açıklamada, Suudi düşman uçaklarının son 24 saat içinde Yemen’in mazlum halkına yönelik 106 hava ve füze saldırısı düzenlediğini bildirdi.

Yemen Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü, Suudi Arabistan’ın hava saldırılarının başkent Sanaa ile El-Cevf, Taiz, Amran, Hacce ve Saada vilayetlerindeki sivil bölgeleri hedef aldığını belirtti. Riyad’ın hava saldırılarının “Hamis Muşayt” ve “Taif” üslerinden havalanan F-15 ve Typhoon savaş uçaklarıyla, füze saldırılarının ise “Necran” bölgesinden gerçekleştirildiğini kaydetti.

Yahya Saree ayrıca, Suudi saldırılarının çatışmaların tırmanmasının başlangıcından bu yana toplam 1516’ya ulaştığını ekledi.