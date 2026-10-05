İsrail, Gazze Şeridi’nde Ablukayı Sıkılaştırıyor: Yeni Hendek ve Toprak Bariyer İnşası

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik askeri saldırıları devam ederken, sahada atılan adımlar bölgedeki ablukanın niteliğini değiştirmeye devam ediyor. İbranice yayın yapan Yediot Ahronot gazetesi, İsrail savunma yapısının Gazze sınırları boyunca stratejik noktalarda devasa hendekler kazdığını ve yüksek toprak setleri inşa ettiğini raporladı.

Güvenlik kaynaklarına dayandırılan bilgilere göre, söz konusu tahkimatlar, Gazze’nin iç bölgeleri ile İsrail sınır hattı arasındaki denetimi artırmak ve bölgedeki hareketliliği tamamen kontrol altına almak amacıyla hayata geçiriliyor. Askeri analistler, bu uygulamanın sadece geçici bir savunma tedbiri olmadığını, uzun vadeli bir ayrıştırma ve kontrol stratejisinin parçası olduğunu belirtiyor.

Bölgedeki insani durum ve yerleşim yerlerinin akıbeti konusunda endişeler artarken, İsrail ordusu bu bariyerlerin “güvenlik gerekçeleriyle” inşa edildiğini savunuyor. İnşa edilen toprak bariyerler ve derin hendeklerin, bölgenin topografik yapısını kalıcı olarak değiştirdiği ve sivil geçişler ile yardımların ulaştırılmasını daha da zorlaştıracağı değerlendiriliyor.

Filistinli yetkililer ve bölgedeki gözlemciler ise bu adımların, Gazze Şeridi’ni izole etme ve bölgenin coğrafi bütünlüğünü parçalama stratejisinin bir yansıması olduğunu ifade ediyor. İsrail’in bu “yeni güvenlik hattı” ile sahadaki fiili durumu kendi lehine kalıcı hale getirmeyi hedeflediği öne sürülüyor.