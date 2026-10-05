İspanya'da Sanchez hükümeti düştü: Ülke erken seçime gidiyor

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Avrupa siyasetinde tüm dengeleri değiştirebilecek sürpriz bir gelişme yaşandı. İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, partisinin çözüm umudu olarak sunduğu yeni konut yasası önerisinin meclisten geçememesi üzerine tarihi bir hamle yaptı. Hükümetin yasama gücünü kaybettiğini ve sistemin tıkandığını işaret eden Başbakan Sanchez, İspanya parlamentosu'nu resmen feshettiğini duyurdu. Hükümet cephesi, krizden çıkış yolu olarak erken seçim kartını masaya sürdü ve tarih olarak 29 Kasım gününü teklif etti.

Ülke genelinde evden çıkarmaların artması ve rekor seviyelere ulaşan kira fiyatlarına karşı kamuoyunda büyüyen öfkeyi dindirmeyi hedefleyen konut paketi, hükümetin en önemli can simitlerinden biriydi. Ancak bu hayati paketin mecliste reddedilmesi, liberal tabanın vazgeçilmez gördüğü yasaların artık onaylanamadığını ve hükümetin fiilen felç olduğunu tüm ülkeye ilan etti.

Öte yandan, Avrupa siyaset sahnesinde kurnaz bir taktikçi olarak bilinen Sanchez'in, bu ağır yenilgiyi stratejik bir silaha dönüştürmeyi planladığı konuşuluyor. Siyasi analistlere göre; anketlerde Sosyalist Partisi'ni geride bırakan muhafazakar rakiplerine karşı zemin kaybeden Başbakan, konut krizini kampanya odağına yerleştirerek dağılan sol tabanını erken seçim sürecinde yeniden tek çatı altında toplamayı hedefliyor.