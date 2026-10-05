Yemenli Akademisyen Dr. Şirin el-Adimi: Yemen Savaşı’nda Askeri ve Siyasi Dengeler Yeniden Şekilleniyor

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Yemenli akademisyen Dr. Şirin el-Adimi, ülkesindeki iç savaşın yıllara yayılan karmaşık yapısını ve dış müdahalelerin sahaya etkilerini irdeleyen bir değerlendirme yayınladı. El-Adimi’nin analizleri, savaşın sadece yerel bir iktidar mücadelesi olmadığını, aynı zamanda stratejik geçiş noktalarının kontrolü için yürütülen bölgesel bir jeopolitik rekabete dönüştüğünü ortaya koyuyor.

Özellikle Taiz üzerindeki çatışmaların insani ve askeri ağırlığına değinen el-Adimi, bu bölgenin sadece Yemen içindeki bir şehir olmadığını, aynı zamanda savaşın seyri üzerinde belirleyici bir “kilit nokta” olduğunu vurguladı. Babülmendeb Boğazı hattındaki hareketliliğin ise küresel deniz ticareti ve bölge güvenliği açısından kritik önemini hatırlatan akademisyen, bu bölgedeki hakimiyetin tarafların müzakere masasındaki elini güçlendiren temel unsurlardan biri olduğunun altını çizdi.

El-Adimi’nin analizinde geniş yer tutan Ensarullah hareketinin yükselişi ise, sadece askeri bir başarı olarak değil, siyasi bir kurumsallaşma süreci olarak ele alınıyor. Hareketin, kısıtlı imkanlara rağmen askeri kapasitesini modernize etmesi ve Yemen’in yönetiminde bir “gerçeklik” haline gelmesinin, savaşın ilk yıllarındaki denklemi tamamen değiştirdiği ifade ediliyor.

Akademisyen, Yemen savaşının nihai bir askeri çözüme ulaşmaktan ziyade, siyasi aktörlerin sahadaki kazanımlarının kalıcılaştırılması yönünde evrildiğini belirtiyor. El-Adimi, dış aktörlerin Yemen’deki etkisinin azalmasıyla birlikte, yerel dinamiklerin ve Ensarullah gibi güçlerin bölgesel pazarlıklarda çok daha belirleyici bir rol üstleneceğini öngörüyor.