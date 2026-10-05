Trump'ın önlenemez düşüşü sürüyor: Amerika'da seçim öncesi Demokratlar öne geçti

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: ABD Başkanı Donald Trump, her zamanki tutumunu sürdürerek Cumhuriyetçiler aleyhindeki yeni anket sonuçlarını kabul etmedi ve bunları gerekçelendirmeye çalıştı.

Trump, kendi sosyal medya platformu Truth Social’da yayımladığı mesajda başarısızlıklarını gerekçelendirerek, “Anketler MAGA (Amerika’yı Yeniden Büyük Yap) hareketini her zaman hafife almıştır!” iddiasında bulundu.

ABD Başkanı ardından, “Seçmen katılımını engellemeye çalışıyorlar; ancak ben bu yıl 7 kilit eyaletin tamamında, genel oylarda, ilçelerin yüzde 86’sında ve ön seçimlerin yüzde 99’unda kazandım! Adım oy pusulasında!” iddiasını öne sürdü.

Bu sırada, New York Times/Siena tarafından yapılan yeni anketler, Demokratların Senato’da geleneksel olarak Cumhuriyetçilerin kontrolünde olan 5 eyalette ara seçimlerden bir ay önce sert bir rekabet içinde olduğunu gösterdi.

Demokratlar Alaska’da 7 puan, Teksas’ta 6 puan ve Ohio’da 3 puan önde.

Kansas’ta durum başa baş; Cumhuriyetçiler Iowa’da 1 puan önde.

Bu anketler, Trump’a yönelik hoşnutsuzluk, Trump’ın İran’a yönelik maliyetli saldırgan politikası, yüksek benzin fiyatları ve yaşam maliyetini ana etkenler olarak işaret ediyor.