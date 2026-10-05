İran Genelkurmay Başkanı’ndan ABD’ye Uyarı: Nükleer Program Askeri Değil, Ancak Saldırıya Yanıtımız ‘Sınırsız’ Olur

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- İran’ın nükleer faaliyetlerine yönelik uluslararası tartışmalar devam ederken, Tahran’dan savunma doktrini ve caydırıcılık kapasitesine ilişkin sert bir açıklama geldi. İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Ali Abdullahi, ülkesinin nükleer programının tamamen barışçıl amaçlar taşıdığını yineleyerek, programın askeri bir boyuta taşındığına yönelik raporları ve dış kaynaklı spekülasyonları “asılsız” olarak nitelendirdi.

Abdullahi, Tahran yönetiminin nükleer silah üretme stratejisine sahip olmadığını belirtse de, savunma hattındaki kırmızı çizgilerine dikkat çekti. ABD’nin olası bir askeri müdahale seçeneğine karşı İran’ın hazırlıklı olduğunu ifade eden Tümgeneral, olası bir saldırı anında Tahran’ın stratejik cevabının kapsamının çok geniş olacağını belirtti.

Amerikan çıkarlarının bölgedeki varlığına işaret eden Abdullahi, “İran’a yönelik herhangi bir saldırı, bölgedeki Amerikan çıkarlarının sınırsız bir şekilde hedef alınmasıyla karşılık bulacaktır,” ifadelerini kullandı. Bu açıklama, Tahran’ın caydırıcılık politikasının merkezinde, nükleer kapasiteden ziyade konvansiyonel ve asimetrik askeri güçlerin bulunduğunu bir kez daha teyit eder nitelikte görüldü.

Analistler, Abdullahi’nin bu çıkışını, nükleer dosyada diplomatik baskıların arttığı bir dönemde, askeri gerilimi yükseltmemeyi amaçlayan ancak savunma pozisyonunu netleştiren stratejik bir mesaj olarak değerlendiriyor. İran’ın, bölgedeki müttefik unsurlar ve füze savunma sistemleri aracılığıyla “sınırsız” bir yanıt verebileceği mesajı, Washington ile Tahran arasındaki gerilimin diplomatik yollarla çözülmesi beklentisinin zayıf olduğu bir süreçte dikkat çekici bir uyarı olarak öne çıkıyor.