Hizbullah’tan direniş vurgusu: İşgal ve saldırılar sürdükçe direniş devam edecek

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Hizbullah Lübnan İcra Konseyi Başkanı Şeyh Ali Daamuş, Beyrut’un güney banliyösü Dahiye’de düzenlenen bir izci toplantısında yaptığı konuşmada, izci gruplarının toplumdaki rolünün önemine vurgu yaptı.

Direnişin sürekliliğine dikkat çeken Daamuş, “İşgal, katliam, yıkım ve yerinden edilme devam ettiği sürece direniş bir seçenek olarak kalacaktır.” ifadesini kullandı.

Daamuş, Lübnan’ın güneyindeki koşullara değinerek, işgal ve saldırıların sürmesi ve devletin sorumluluklarını yerine getirmede yetersiz kalması nedeniyle toprağın savunulması ve direnişe bağlılığın bir seçenek olmayı sürdüreceğini belirtti.

Ayrıca Lübnanlı yetkililerin tutumlarını gözden geçirmesini isteyen Daamuş, güneyin kurtarılması ve sakinlerin bölgelerine geri dönüşü meselesinin ülkenin temel meseleleri arasında yer alması gerektiğini vurguladı.