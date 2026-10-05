Yemen'den Suudi Arabistan'a füze ve İHA mesajı: Hedef bankası genişletildi

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Yemenliler Suudi Arabistan’a karşı çok yönlü denklemlerini sürdürürken ve “başkente karşı başkent” denklemi yürürlükte kalmaya devam ederken, Yemenli bir askeri kaynak, Yemen silahlı kuvvetlerinin Allah’ın yardımıyla Suudi rejimini saldırı ve ablukayı sona erdirmeye zorlayacak hazırlık ve güce sahip olduğunu bildirdi.

Adı açıklanmayan Yemenli kaynak, Saba Haber Ajansı’na yaptığı açıklamada, Suudi rejiminin tekrarlanan iddialarını sürdürdüğünü ve sözlerinde yeni hiçbir şey bulunmadığını belirtti.

Kaynak, “Suudiler 12 yıldır aynı söylemleri tekrarlıyor; bu bizim açımızdan hayal ürünü. Bırakın ne isterlerse söylesinler ve hayal etsinler.” dedi.

Yemen silahlı kuvvetlerinin Suudi topraklarının derinliklerinde gerçekleştirdiği saldırıların Yemen halkını savunma kapsamında olduğunu vurgulayan kaynak, saldırgan için tanımlanmış hiçbir hak bulunmadığını ifade etti.

Kaynak ayrıca, “Suudiler ne kadar ilerlerse ilerlesin, sonunda Allah’ın izniyle kazanan biz olacağız.” diye konuştu.

Bu açıklamalar, Suudi Arabistan’ın Yemen’deki sivil merkezlere yönelik vahşi saldırıları ve kadın ile çocuk katliamları sürerken, Sana’nın Suudilere karşı caydırıcılık stratejisinin Yemen füzeleri ve İHA’larının Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’daki Aramco tesislerine ulaşmasıyla yeni bir aşamaya girmesinin ardından geldi.

Yemen’in Riyad’ın merkezine yönelik yeni füze ve İHA saldırıları, Suudi Arabistan’ın Sana ve Yemen’in diğer vilayetlerine düzenlediği hava saldırılarına yanıt olarak, Yemen silahlı kuvvetlerinin füzelerini ve İHA’larını Suudi karar ve ekonomi merkezlerinin kalbine ulaştırma kabiliyetini gözler önüne serdi. Aynı zamanda Suudi Arabistan içindeki üslere, güç toplanma merkezlerine ve diğer petrol tesislerine yönelik geniş çaplı operasyonlar gerçekleştirildi.

Bu saldırının birbiriyle iç içe geçmiş askeri, ekonomik ve siyasi sonuçları oldu. Zira Yemen operasyonları kademeli olarak güney bölgelerdeki sınır noktaları ve tesislerinden Cizan, Yanbu, Cidde, Abha, Necran ve Doğu-Batı boru hattındaki Aramco tesislerine kaydı ve Riyad’da zirveye ulaştı.

Savaş alanında bu saldırı, Suudi güçleri ve paralı askerlerinin Yemen’in çeşitli bölgelerindeki sürekli seferberliği ile Sana ve sivil yerleşim yerlerine yönelik hava saldırılarıyla eşzamanlı gerçekleşti. Bu durum, Yemen silahlı kuvvetlerini Suudi Arabistan içindeki hedef bankasını kademeli olarak genişletmeye sevk etti.

Askeri uzmanlar bu gelişmeyi “ablukaya karşı abluka, tırmandırmaya karşı tırmandırma ve başkente karşı başkent” denklemi ile Yemen’in füze ve İHA kabiliyetlerinin gelişiminde kümülatif bir aşama ve düşmanın daha hassas noktalarını daha yüksek isabetle hedeflemeyi mümkün kılan istihbarat operasyonları olarak değerlendiriyor.