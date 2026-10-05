Pentagon’un Yemen’deki Mühimmat ve Hedef Uyarısı Şimdi de İran Savaşı Kaygılarıyla Gündemde

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- ABD savunma bürokrasisinde, geçmişteki askeri operasyonlardan çıkarılamayan dersler ve kaynak yönetimi konusundaki endişeler yeniden yüksek sesle dile getirilmeye başlandı. Edinilen bilgilere göre, daha önce Yemen’deki operasyonlar sırasında Pentagon içinde yükselen sesler; askeri hedeflerin muğlaklığı ve yüksek maliyetli mühimmatın hızla tükenmesi gibi risklere karşı uyarıda bulunmuş, ancak bu uyarılar siyasî ve askeri karar alıcılar tarafından göz ardı edilmişti.

Geçmişteki bu ihmallerin doğurduğu lojistik ve stratejik sıkıntılar halihazırda tartışılırken, şimdi çok daha büyük bir cephe olan İran ihtimali karşısında aynı kaygıların tekrar gündeme geldiği bildiriliyor. Askeri planlamacılar ve analistler, İran gibi gelişmiş füze ve hava savunma sistemlerine sahip bölgesel bir aktörle olası geniş çaplı bir çatışmanın, ABD stoklarını benzeri görülmemiş bir hızla tüketebileceği uyarısını yapıyor.

Yemen’deki düşük yoğunluklu ve asimetrik çatışma ortamında bile yaşanan mühimmat sıkıntısının, çok katmanlı ve uzun soluklu bir İran savaşı senaryosunda krize dönüşebileceği ifade ediliyor. Uzmanlar, Washington yönetiminin net ve sürdürülebilir bir stratejik hedef belirlemeden olası bir askeri tırmanışa yönelmesinin, hem askeri kaynaklar hem de jeopolitik dengeler açısından ciddi riskler barındırdığına dikkat çekiyor.

Pentagon içerisindeki bu uyarıların bu kez dikkate alınıp alınmayacağı merak edilirken, Orta Doğu’daki artan gerilim ABD’nin savunma kapasitesi ile dış politika hedefleri arasındaki makasın ne kadar açıldığını bir kez daha gözler önüne seriyor.