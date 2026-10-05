İran Genelkurmay Başkanı Abdullahi'den uluslararası mesaj: Savaşın ateşi herkese ulaşacak

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: İran Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı ve Hazreti Hatemü’l-Enbiya Merkez Karargâhı Komutanı Tümgeneral Ali Abdullâhi, yayımladığı mesajda ABD ve İsrail’e yönelik sert uyarılarda bulundu. Abdullâhi, “İran’a karşı yeni bir savaş başlatılırsa, ateşi herkesi saracaktır.” dedi.

Mesajına Saff Suresi’nin 4. ayetiyle başlayan Abdullâhi, İran İslam milletine hitap ederek, Allah’ın yardımı, Veliyy-i Asr’ın himayesi, halkın desteği, İslam Devrimi’nin iki İmamının mirası, İmam Hamaney’in liderliği, hükümetin çabaları ve silahlı kuvvetlerin mücadelesi sayesinde ABD ile sahte Siyonist rejimin dayattığı savaşların yenilgiye uğradığını savundu.

Bağımsız uzmanlara göre ABD’nin “habis” başkanı ile Siyonist suç çetesinin liderinin çeşitli alanlarda ağır krizlerle karşı karşıya olduğunu öne süren Abdullâhi, bazı istihbarat ve haberlere göre yeniden İran’a karşı savaş başlatmaya çalıştıklarını, bunun için İran’ın nükleer silah peşinde olduğu ve güçlü İran’ın zayıf durumda bulunduğu yönündeki “büyük yalanı” gerekçe gösterdiklerini belirtti.

Abdullâhi, İran milletinin binlerce yıllık büyük medeniyet geçmişine sahip, özgürlükçü, zulme karşı ve adalet yanlısı olduğunu, İslam sayesinde velayete bağlılık, zulme direniş ve mazlumun yanında yer alma gibi özelliklerle donandığını ifade etti. İran halkının hiçbir zalim ve zorba karşısında eğilmeyeceğini vurguladı.

Mesajında Siyonist rejimi “80 yıllık uğursuz ve gayrimeşru tarihini yağma, cinayet ve saldırganlık üzerine kuran suç çetesi” olarak nitelendiren Abdullâhi, bu rejimin yanlış hesapla ve zayıf bir İran’la karşılaşacağı vehmine kapılarak, “Büyük Şeytan”ın yeşil ışığıyla 12 günlük savaşı ve Ramazan Savaşı’nı başlattığını ileri sürdü. Ancak savaşın başlamasından birkaç gün sonra İran silahlı kuvvetlerinin güçlü, etkili ve ağır darbeleri sonucu çaresiz kalarak savaşın durdurulmasını istediklerini ve başlattıkları savaştan çıkış yolu aradıklarını kaydetti.

İki savaşın sonucunun gaspçı rejime ve işgal altındaki topraklarda yaşayan gayrimeşru yerleşimcilere güvenlik getirmediğini, aksine rejimin zayıflığını, işlevsizliğini ve yolsuzluğunu daha fazla açığa çıkararak güvensizliği artırdığını savunan Abdullâhi, “Bu habis Siyonist rejimin ne şimdi ne de başka bir zaman güçlü İran’ın karşısında durabilecek gücü yoktur ve olmayacaktır. Herhangi bir nedenle yeniden yanlış hesap yapıp yeni bir savaş başlatırsa, İran halkının ve yiğit savaşçılarının ilahi öfke yıldırımları onların hayallerini yerle bir edecektir.” dedi.

ABD Başkanı’na da seslenen Abdullâhi, İran’ın “sarı köpeğin çakalın kardeşi olduğu” görüşünde olduğunu, yani ABD yönetimleri arasında temel bir fark görmediğini ve ABD Kongre seçimlerinin sonucunu beklemediğini söyledi. Asıl Amerikan halkının, Trump’ın başkanlık seçimlerindeki yalanlarının hesabını bu seçimlerde sormayı beklediğini iddia etti.

Seçim öncesi veya sonrası, hangi sonuç çıkarsa çıksın, ABD Başkanı’nın kendisi ya da “çocuk katili Siyonist rejim”in kışkırtmasıyla İran’a karşı harekete geçmesi hâlinde İran silahlı kuvvetlerinin derhal, şiddetli ve acı verici biçimde ABD çıkarlarını sınırsız olarak hedef alacağını, bunun Ramazan Savaşı’nda görüldüğünü belirtti.

Bölgede ABD’ye ev sahipliği yapan ülkelere de uyarıda bulunan Abdullâhi, bölgedeki güvensizliğin ve ekonomik sorunların ana nedeninin ABD’nin “terörist ordusunun” bölgede bulunması olduğunu savundu. Bu varlık sürdükçe güvensizliğin de süreceğini belirterek, “İran’a karşı yeni bir savaş başlarsa ateşi herkesi sarar.” dedi.

Siyonist suç çetesi liderinin bölgede bulunmasını ve İran’ın nükleer programının askerî aşamaya girdiği iddiasını da değerlendiren Abdullâhi, bunun öncelikle bir vehim olduğunu, ikinci olarak İran’ı korkutma ve tehdit etme amacı taşıdığını söyledi. Yüzlerce nükleer başlığa sahip bir “suçlunun”, herkesin barışçıl olduğunu teyit ettiği İran’ın nükleer programı hakkında böyle bir iddiada bulunmasının kabul edilemez olduğunu ve uluslararası hukuku alaya aldığını ifade etti.

Uluslararası kuruluşlara, özellikle Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı’na (IAEA) de uyarıda bulunan Abdullâhi, “kuzu postuna bürünmüş kurt” rolünü sürdürmekten vazgeçmelerini ve İran’ın nükleer merkezleri hakkında asılsız açıklamalar yapmaktan kaçınmalarını istedi.

Abdullâhi, mesajının sonunda İran İslam Cumhuriyeti’nin her zamankinden daha güçlü olduğunu, her tür ve düzeydeki tehditle başa çıkmaya tam hazır bulunduğunu, ilahi yardıma inandığını ve güvendiğini belirtti. Mesajını, “Zafer, ancak Aziz ve Hakîm olan Allah’tandır.” ayetiyle bitirdi.

Mesaj, İran Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı ve Hazreti Hatemü’l-Enbiya Merkez Karargâhı Komutanı Tümgeneral Ali Abdullâhi imzasıyla yayımlandı.