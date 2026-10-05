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Wall Street Journal: Fairford’daki tüm B-1 bombardıman uçakları ABD’ye döndü

5 Ekim 2026 - 17:38
News ID: 1874245
Wall Street Journal: Fairford’daki tüm B-1 bombardıman uçakları ABD’ye döndü

ABD basını, ABD ordusunun İngiltere’deki RAF Fairford üssünde konuşlu tüm B-1 bombardıman uçaklarını çektiğini öne sürdü. Amerikalı yetkililer kararın güvenlik endişeleri nedeniyle alındığını belirtirken Pentagon, üsteki Amerikan bombardıman uçaklarının ana üslerine döndüğünü doğruladı.

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Wall Street Journal, ABD ordusunun İngiltere’deki RAF Fairford Hava Üssü’nde konuşlu tüm B-1 bombardıman uçaklarını çektiğini iddia etti.

Amerikalı yetkililer Pazar günü, söz konusu kararın güvenlik endişeleri nedeniyle alındığını açıkladı. Son çekilmeden önce üste 12 B-1 bombardıman uçağı konuşluydu.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: “Operasyonel güvenlik gerekçeleri, teçhizat ve güçlerimizin hareketini anlık olarak teyit etmemizi engelliyordu; ancak artık RAF Fairford’da konuşlu tüm Amerikan bombardıman uçaklarının ABD’deki ana üslerine döndüğünü teyit edebiliriz.”

Uzun pist kapasitesine sahip Fairford üssü, ABD’nin İran’a yönelik B-1 ve B-52 bombardıman uçaklarıyla gerçekleştirdiği saldırılarda yaygın biçimde kullanılmıştı.

Üssün ABD hava operasyonları açısından önemi, bombardıman uçaklarının ABD ana karasından kalkmasına kıyasla bölgeye ulaşmak için gereken mesafeyi azaltmasından kaynaklanıyordu.

ABD’nin Fairford’daki askerî varlığı, İngiltere’de siyasi açıdan tartışma yaratıyor.

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