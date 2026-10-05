Brent petrol fiyatında kritik viraj: Piyasada neler oluyor?

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Uluslararası vadeli piyasalarda işlem gören Brent petrolün varil fiyatı, küresel güçlerin koordineli müdahalesi ve merkez bankalarının sert faiz sinyalleriyle yönünü aşağı çevirdi. Cuma günü 103,04 dolar seviyesine kadar tırmandıktan sonra günü 102,25 dolardan kapatan aralık vadeli Brent petrol, haftanın ilk işlem gününde saat 09.25 itibarıyla yüzde 0,9 değer kaybederek 101,37 dolara çekildi. Aynı dakikalarda ABD merkezli Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün kasım vadeli varil fiyatı ise 90,08 dolardan alıcı buldu.

Fiyatlardaki bu ani gevşemenin perde arkasında, dünyanın en büyük ekonomilerini bir araya getiren G7 liderlerinin enerji krizini yatıştırmak için devreye soktuğu kapsamlı acil eylem planı yer alıyor. G7 liderlerinin 2 Ekim'de gerçekleştirdiği çevrim içi zirvenin ardından, küresel piyasaları fiyat şoklarından korumak amacıyla Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) koordinasyonunda tam 100 milyon varillik petrol ve dizel rezervinin serbest bırakılması kararlaştırıldı.

Toplam 4 aya yayılacak bu devasa operasyonun ilk 20 gününde piyasaya yüklü miktarda dizel arzı sağlanacak. İhtiyaç duyulması halinde yeni rezervlerin açılması da masada tutulurken, G7 ülkeleri rafineri bakım takvimlerini senkronize ederek tesislerde geçici kapasite artışına gidecek. Enerji diplomasisinin bir diğer kritik ayağını ise küresel ticaretin can damarı olan Hürmüz Boğazı çevresinde güvenlik çabalarının yoğunlaştırılması oluşturuyor.

Piyasadaki satış baskısını derinleştiren bir diğer faktör, ABD Merkez Bankasının (Fed) sıkı para politikasını sürdüreceğine dair güçlenen beklentiler oldu. Para piyasalarında Fed'in bu ayki faiz kararında pas geçme ihtimali yüzde 80'in üzerinde fiyatlansa da aralık ayındaki yılın son toplantısında 25 baz puanlık faiz artırımı ihtimali masadaki yerini koruyor. Borçlanma maliyetlerinin yüksek kalacağı endişesi, küresel ekonomik aktiviteyi ve dolayısıyla petrol talebini baskı altında tutuyor.

Fiyatlardaki aşağı yönlü hareketi sınırlayan ve piyasada denge kurmaya çalışan güç ise OPEC+ ittifakından geldi. Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü ve Rusya liderliğindeki ortak üreticilerden 7 kilit üye, kasım ayında ilave üretim artışına gitmeme kararı aldı. Bir sonraki kritik değerlendirme toplantısı 1 Kasım'da yapılacak. Uzmanlar, teknik göstergelerde 100,97 doları destek, 103,77 doları ise direnç seviyesi olarak yakından izliyor.