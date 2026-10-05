Yemen Silahlı Kuvvetleri Taiz’de İlerleyişini Sürdürüyor: Suudi Destekli Güçlerin Yığınağı Püskürtüldü

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Yemen’de çatışmaların en yoğun yaşandığı cephelerden biri olan Taiz vilayetinde askeri dengeler yeniden şekilleniyor. Yemen Silahlı Kuvvetleri tarafından yapılan açıklamada, Muvasat ilçesinde Suudi destekli unsurlar tarafından gerçekleştirilen askeri tahkimatın, gerçekleştirilen karşı operasyonla etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Operasyonun en dikkat çekici detayı ise askeri hattın ulaştığı nokta oldu. SABA’ya demeç veren askeri kaynak, ilerleyen kuvvetlerin, Cumhurbaşkanlığı Liderlik Konseyi Başkanı Reşad el-Alimi’nin evine kadar ulaştığını ve bölgedeki kontrolün önemli ölçüde sağlandığını ifade etti. Bu gelişme, Sana yönetimi ile destekledikleri güçlerin Taiz üzerindeki baskısını stratejik bir boyuta taşıdığı şeklinde değerlendiriliyor.

Taiz cephesindeki bu hareketlilik, Yemen’deki iç savaşın sadece saha hakimiyeti açısından değil, siyasi sembolizm açısından da ne kadar kırılgan olduğunu ortaya koyuyor. Analistler, hükümet kanadının kilit isimlerinden biri olan el-Alimi’nin konutunun bulunduğu bölgeye kadar yaşanan askeri temasın, yerel dengeler ve devam eden siyasi müzakere süreçleri üzerinde doğrudan etkisi olacağını belirtiyor.

Bölgedeki askeri hareketliliğin ardından taraflardan henüz geniş çaplı bir stratejik değerlendirme gelmese de, bu operasyonun Taiz’deki güç dengelerini Ensarullah lehine daha da pekiştirdiği gözlemleniyor. Yemen Silahlı Kuvvetleri’nin açıklamaları, sahadaki operasyonel kapasitenin yüksek olduğunu ve stratejik noktalara müdahale edebilecek bir konumda bulunduklarını göstermeyi amaçlıyor.