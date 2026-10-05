Irak milletvekili Musavi: Petrol gelirlerimizi ABD kontrol ediyor, vesayet sona ermeli

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Irak Parlamentosu üyesi Ahmed el-Musavi, ülkesinin ekonomik bağımsızlıktan yoksun oluşunu ve ABD’nin bu alandaki hegemonyasını eleştirdi.

El-Musavi, Irak’ın Amerikan ve Amerikan olmayan şirketlerle iş birliği yapmasında bir sorun görmediğini, ancak bunun sözleşmelerin karşılıklı ve katılımcı çıkarlar temelinde düzenlenmesi şartına bağlı olduğunu vurguladı.

Musavi, “Irak, ister ABD ister başka ülkeler olsun, dünyadaki şirketlerin veya devletlerin hegemonyasına karşıdır. Ülke ekonomisi dış iradenin eline bırakılmamalıdır.” dedi.

El-Musavi, Irak ile ABD arasındaki ilişkilerdeki en önemli sorunlardan birinin Irak’ın petrol paralarının bu ülkede bulunması ve Washington’un bu paralara yönelik uygulamaları olduğunu belirtti. Bu durumun Irak’ın ekonomik bağımsızlığını sorgulanır hale getirdiğini ifade etti.

Irak hükümetinin bu durumu sona erdirmek için harekete geçmesi gerektiğini söyleyen Musavi, “Irak borçlarını ödemiştir ve egemen bir ülke olarak kabul edilmektedir. Bu durumun sürmesi, ülke ekonomisi üzerindeki mevcut baskıları katlayabilir. Yabancı güçlerin Irak’tan çekilmesinin ardından ekonomik egemenliğin de hayata geçirilmesinin zamanı gelmiştir.” diye konuştu.