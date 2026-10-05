ABD’nin İran Sivil Havacılığına Yönelik Yaptırımları: “Yedek Parça Krizi Yolcu Güvenliğini Tehlikeye Atıyor”

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- İran’daki sivil havacılık filosu, yıllardır süregelen ağır ABD yaptırımlarının gölgesinde operasyonel zorluklarla mücadele etmeye devam ediyor. Uluslararası havacılık standartları gereği zorunlu olan periyodik bakım hizmetleri, üretici onayı (OEM) ve orijinal yedek parça tedariki, yaptırımlar nedeniyle neredeyse tamamen durma noktasına gelmiş durumda.

Havacılık uzmanlarına göre, yaptırımlar sadece yeni uçak alımını engellemekle kalmıyor, aynı zamanda mevcut filonun teknik ömrünü de ciddi şekilde kısaltıyor. Orijinal parça bulamayan hava yolu şirketleri, güvenli uçuş standartlarını korumakta zorlanırken, teknisyenler alternatif yöntemlerle uçakları operasyonel tutmaya çalışıyor. Ancak bu durumun, uzun vadede uçuş emniyeti üzerinde ciddi bir baskı oluşturduğu vurgulanıyor.

Konuyu yakından takip eden sivil havacılık gözlemcileri, ticari uçuşların “siyaset üstü” bir insani hak ve güvenlik konusu olması gerektiğini savunuyor. Yaptırımların yolcu taşımacılığını hedef alması, sivil uçaklarda meydana gelebilecek olası arızaların doğrudan sivil can kaybına yol açma riskini beraberinde getiriyor. Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü (ICAO) kurallarının, sivil havacılığın güvenliğini öncelemesi gerektiği hatırlatılırken, mevcut yaptırımların bu ilke ile açıkça çeliştiği ifade ediliyor.

İranlı yetkililer ise, bu kısıtlamaların havacılık güvenliğini bir “siyasi araç” haline getirdiğini savunuyor. Sektör temsilcileri, yaptırımların teknik altyapıyı çökertmeye yönelik etkisinin, sadece havayolu şirketlerini değil, her gün uçuş gerçekleştiren binlerce yolcuyu doğrudan tehlikeye attığı konusunda uyarılarını yineliyor.