İran'dan Hürmüz mesajı: Şartlarımız yerine getirilmeden boğaz açılmayacak

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Sözcüsü Hasan Kaşkavi, Hürmüz Boğazı’nın yeniden açılmasının bölgesel müzakerelerin ana konularından biri olmayı sürdürdüğüne dikkat çekilen bir soruyu yanıtladı.

Kaşkavi'ye göre, İran’ın boğazın açılması ile deniz ablukasının kaldırılması arasındaki bağa ilişkin güncel tutumunun ne olduğu ve bu iki konunun doğrudan birbirine bağlı olup olmadığı soruldu.

Kaşkavi, “Daha önce açıkladığımız gibi yetkililerimiz, İslamabad’da yapılan anlaşma temelinde yedi şart ortaya koydu; karşı taraf da bunları uygulamayı kabul etti.” dedi.

Komisyon sözcüsü sözlerini şöyle sürdürdü: