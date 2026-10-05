Devrim Muhafızları: ABD Hürmüz’den ve bölgeden kaçtı, kontrol İran’ın elinde

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: İran Devrim Muhafızları Ordusu Başkomutanı Danışmanlar Grubu Başkanı Ali Fedevi, özel haber söyleşisinde Hürmüz Boğazı ve İran-ABD gerilimine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Fedevi, “Hürmüz Boğazı, uzun aylar boyunca kesin olarak İran’ın kontrolü altında olmuştur.” dedi.

ABD’nin askerî gücünün deniz merkezli olduğunu belirten Fedevi, ABD deniz kuvvetlerinin hem kara hem hava unsurlarına sahip olduğunu, dolayısıyla ABD’nin askerî kapasitesinin deniz kuvvetlerinde tezahür ettiğini söyledi. ABD’nin 1853’ten beri Fars Körfezi’nde varlık gösterdiğini, ancak şimdi ilk kez yalnızca FarsKörfezi, Hürmüz Boğazı ve Umman Denizi’nde değil, Kuzey Hint Okyanusu’nda bile hiçbir ABD gemisinin bulunmadığını ifade etti.

Fedevi, “Amerikalılar kaçtı ve sınırlarımızdan 1000 kilometreden fazla uzaklaştı. Bu kendi tercihleriyle olmadı; İran İslam Cumhuriyeti’nin ve Devrim Muhafızları Deniz Kuvvetleri’nin caydırıcılığının sonucudur.” ifadelerini kullandı.

ABD’nin tüm imkânlarını ve diğer ülkelerin kapasitelerini, Hürmüz Boğazı’ndan bir gemiyi geçirmek için seferber ettiğini belirten Fedevi, bunun boğazın güney güzergâhından, Umman kıyıları yakınından yapıldığını, kayalıklar nedeniyle bu güzergâhın gemiler için uygun olmadığını belirtti.

Fedevi, gemi kaptanlarının bu güzergâhtan geçişe itiraz ettiğini, ancak sigorta, maliyet ve olası zararların sorumluluğunu üstlenen taraflarca geçmeye zorlandıklarını söyledi. Devrim Muhafızları Deniz Kuvvetleri’nin bu gemilerin her noktada kendi eylem alanında olduğunu bildirdiğini, gemilerin de resmen “mecbur oldukları için geçtiklerini, serbest olsalar bunu yapmayacaklarını” yanıtladığını aktardı.

Hürmüz’ün enerji nakliyesindeki yerine değinen Fedevi, dünya petrol ihracatının yüzde 46’sının bu boğazdan geçtiğini, şimdi bu güzergâhın temel sorunlarla karşı karşıya olduğunu ve bunun küresel sistemi, ABD ve Avrupa ekonomilerini geniş biçimde etkilediğini söyledi.

Avrupa’da akaryakıt fiyatlarının arttığını belirten Fedevi, “Bugün Avrupa’da motorin fiyatının iki euroyu geçtiği açıklandı. İran’da motorin 1500 ve 3000 toman olmak üzere iki fiyattan satılıyor; iki euro ve biraz fazlası yaklaşık 700 bin tomandır. Bu çok büyük bir farktır.” dedi. Benzinin üçüncü tarifesinin litre başına 10 bin toman olduğunu hatırlatan Fedevi, bunun Avrupa fiyatları karşısında kayda değer bir tutar oluşturmadığını, hatta bir dolara bile ulaşmadığını açıkladı.

Fedevi, boğazın coğrafi olarak açık olması ile denizcilik özgürlüğü ve güvenliği arasındaki farka değinerek, “Biz ve Umman, Hürmüz Boğazı üzerinde egemenlik hakkına sahip iki tarafız. Bu konuda bir anlaşma da yazıldı; yayımlandı veya yayımlanacak.” dedi.

ABD’nin bölgeye yaklaşımını eleştiren Fedevi, “Büyük Şeytan, ‘benim gücüm çok’ dediği için söylediği her şeyin uygulanması gerektiğini sanıyor; oysa bölge coğrafyası ve ilgili meseleler açısından bölgeyle hiçbir bağlantısı yok ve bu bölgeden 10 bin kilometreden fazla uzakta.” diye konuştu.

Fedevi, “Biz ve Umman Hürmüz Boğazı’na hâkimiz ve doğal olarak boğaza ilişkin kuralları biz ve Umman yazmalıyız. Yazdığımız ve üzerinde anlaştığımız kuralları uyguluyoruz; şimdiye kadar da böyle olmuştur.” dedi.

ABD’nin tüm gücüne rağmen Hürmüz’de istediği hâkimiyeti kuramadığını belirten Fedevi, ABD’nin maddi gücünün çok yüksek olduğunu ve askerî bütçesinin neredeyse tüm dünyanın askerî bütçesine denk geldiğini, ancak burada hedefine ulaşamadığını söyledi.

Yerli silah üretimine de değinen Fedevi, bu dönemde üretimlerinin mühimmat tüketimiyle kıyaslanamayacağını, balistik ve seyir füzeleri bakımından İran’ın kapasitesinin sınırsız olduğunu savundu. Halkın, silahlı kuvvetlerin, Savunma Bakanlığı’nın ve ilgili kurumların çabalarının sonsuz olduğunu ifade etti.

“Askerî kapasitemizi artırmak için 24 saat bile kaybetmedik” diyen Fedevi, Ramazan Savaşı ve son savaşın bugünkü durumla kıyaslanamayacağını, 40 günlük savaşla bile kıyaslanamayacağını, çok zaman geçtiğini söyledi. Görevlerini yerine getirdiklerini ve 24 saat bile kendi güçlerine güç katmayı ihmal etmediklerini belirtti.

Fedevi, ABD’nin İran’a ilişkin hiçbir hedefine ulaşmadığını, ancak bunu tekrarladığını savunarak, “Bu düşmanlık ABD’nin bize karşı özünde var olan düşmanlığıdır. Hak ile batıl mücadelesi bitmez. Hak cephesi İslam Devrimi, batıl cephesi Büyük Şeytan ABD’dir. ABD kendi özünden uzaklaşamaz; biz ise İslam’ın öğretileri ve Allah’ın vaatleri temelinde hareket ediyoruz. Allah’ın vaadi haktır ve onda ihlal yoktur.” dedi.

İran halkının 47 yıldan fazladır tam özgürlük içinde yaşadığını ve ABD’den zerre kadar korkmadığını savunan Fedevi, diğer ülkelerin ve hatta Avrupa Birliği’nin ABD’yi hesaba kattığını, birçok ülkenin karar alma özgürlüğüne sahip olmadığını, hatta bazılarında ABD askerî teçhizatının bilgileri dışında girip çıktığını ifade etti.

Fedevi, “Kırmızı çizgimizi bölge ülkelerine bildirdik. İran’a yönelik bir eylemin kaynağı olan her nokta hedef alınır. Bölge ülkelerini hiç hedef almadık; bu ülkelerde konuşlu ABD üslerini hedef alıyoruz. ABD’nin herhangi bir ülkedeki üssü, ABD toprağı gibidir ve bizim için hiçbir farkı yoktur.” dedi.

Basra Körfezi’nin güneyindeki ülkelerin ABD’ye sayısız üs tahsis ettiğini belirten Fedevi, İran’a yönelik saldırıların bu ülkelerin topraklarından kaynaklanması durumunda doğal olarak bu üslerin hedef alınacağını, ABD’nin bu nedenle bölgede tek bir gemiyi bile bulundurmaya cesaret edemediğini söyledi.

Yemen’e ilişkin de konuşan Fedevi, “Görünüşte dünyanın en yoksul Müslüman ülkesi olan Yemen, zulme karşı onurlu ve başı dik durdu; Amerikalılar bu ülke karşısında resmen kaçtı. Bunu Trump da açıkladı.” dedi.

ABD’nin kara saldırısı düzenlemesi hâlinde İran’ın tepkisinin ne olacağı sorusuna Fedevi, “O durumda ABD’ye ait her noktayı, ABD üslerini ve ABD’ye ait her gemiyi hedef alırız.” yanıtını verdi.

Fedevi, sözlerinin sonunda 12 günlük savaşta hayatını kaybeden eşini andı. Eşinin Şecere Tayyibe okullarının kurucusu olduğunu ve 97 okul açtığını belirten Fedevi, ABD’nin Minab’daki Şecere Tayyibe Okulu’na saldırısının gaflet veya hata olmadığını, kasten yapıldığını ve ABD’nin her türlü cinayetin içinde olduğunu göstermeyi amaçladığını söyledi.