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Ensarullah: Taiz artık fiilen özgür, Suudi rejimi en büyük kaybeden olacak

5 Ekim 2026 - 17:47
News ID: 1874255
Ensarullah: Taiz artık fiilen özgür, Suudi rejimi en büyük kaybeden olacak

Ensarullah Siyasi Büro üyesi Hizam el-Esed, Yemen güçlerinin Taiz’i fiilen özgürleştirdiğini ve kentin çevresini güvence altına alarak kuşatma altına aldığını belirtti. Suudi rejimine uyarıda bulunan el-Esed, tam kapsamlı bir savaş başlatılması hâlinde en büyük kaybı Suudi Arabistan’ın yaşayacağını söyledi.

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Yemenliler Suudi Arabistan’a yönelik deniz ablukasını ve Riyad dahil ülke derinliklerine yönelik saldırılarını sürdürürken, işgal altındaki bölgelerde paralı askerlerle mücadeleye devam ediyor ve Taiz’in özgürleştirilmesi için nihai aşamada bulunuyor.

Ensarullah Siyasi Büro üyesi Hizam el-Esed, dün akşam yaptığı konuşmada Taiz’in artık fiilen özgürleştiğini, çevresinin güvenli hale getirilmesinin ardından yerel halktan oluşan tugayların katılımıyla kentin tamamen kuşatma altına alındığını açıkladı.

El-Meyadin’e konuşan el-Esed, Taiz’in fiilen özgürleştirilmesini vurgulayarak Yemen silahlı kuvvetlerinin Taiz ile Aden arasındaki yolu kesmediğini, aksine güvenli hale getirdiğini, karşı tarafın ise yolu kapattığını söyledi.

Taiz’de birçok bölgenin özgürleştirilmesine katılan tugayların üyelerinin çoğunun bu vilayetin yerel sakinlerinden olduğunu belirten el-Esed, ayrıca Yemen halkının güçlü bir caydırıcı güce sahip olduğunu ve gerekmesi hâlinde bu gücün silahlı kuvvetler tarafından kullanılacağını ifade etti.

Ensarullah yetkilisi, düşmanın tam kapsamlı bir savaş başlatması hâlinde ağır kayıplar ve ciddi can kayıpları yaşayacağı uyarısında bulundu.

El-Esed, “Yemen’e yönelik her saldırgan bunun bedelini ödeyecek ve en büyük kaybeden Suudi rejimi olacaktır.” dedi.

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