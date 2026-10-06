Modern Tıbbın Bulguları, Hz. Muhammed’in(s.a.a) 14 Asır Önceki Sağlık Tavsiyeleriyle Dikkat Çekici Biçimde Örtüşüyor

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Dünya Sağlık Örgütü, düzenli el yıkama ve kişisel hijyenin bulaşıcı hastalıkların yayılmasını azaltan en etkili yöntemler arasında bulunduğunu belirtiyor. İslam geleneğinde de temizlik hem günlük hayatın hem de ibadetin önemli bir parçası. Hz. Muhammed’e(s.a.a) atfedilen “Temizlik imandandır” sözü bu anlayışın en bilinen ifadelerinden biri olarak kabul ediliyor.

Bilimsel araştırmalar, sabunla düzenli el yıkamanın özellikle ishal ve solunum yolu enfeksiyonlarının yayılmasını önemli ölçüde azaltabildiğini ortaya koyuyor. İslam’da günlük olarak uygulanan abdest de el, yüz ve ağız temizliğini düzenli bir alışkanlık haline getiriyor.

Beslenme alanında ise aşırı yemekten kaçınma ve ölçülülük İslami tavsiyelerin önemli unsurları arasında yer alıyor. Hz. Muhammed’e(s.a.a) atfedilen “Mide hastalıkların evidir, perhiz ise tedavinin başıdır” sözü de bu anlayışı yansıtıyor.

Son yıllarda modern tıpta “intermittent fasting” olarak bilinen aralıklı açlık üzerine yapılan araştırmalar, bu yöntemin metabolizma, kilo kontrolü ve bazı inflamatuvar süreçler üzerinde olumlu etkileri olabileceğini gösteriyor.

Anadolu Ajansı, doğru el yıkamanın halk sağlığının korunmasında önemli olduğunu aktarırken, Katar Haber Ajansı QNA, Ürdün Haber Ajansı PETRA, Suudi Arabistan Haber Ajansı SPA ve Azerbaycan Devlet Haber Ajansı AZERTAC, oruç ve dengeli beslenmenin bazı sağlık göstergeleri üzerindeki etkilerine ilişkin uzman değerlendirmelerine yer veriyor. Bu kaynaklar aynı zamanda kronik hastaların oruç konusunda doktor tavsiyesi alması gerektiğini vurguluyor.

Modern tıbbın bugün öne çıkardığı hijyen, ölçülü beslenme ve hastalıklardan korunma ilkeleri ile İslam Peygamberi’nin asırlar önceki tavsiyeleri arasındaki benzerlik dikkat çekiyor.

kontrolünü temel şart olarak görüyor.