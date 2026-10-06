Kerkük’te IŞİD Saldırısı: 1 Polis Hayatını Kaybetti, 4 Polis Yaralandı

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgilere göre, Kerkük’ün güneybatısındaki kırsal bir alanda konuşlu bulunan federal polis güçlerine ait bir kontrol noktası ve mevzi, gece saatlerinde IŞİD hücreleri tarafından hedef alındı. Uzun namlulu silahların kullanıldığı ani baskında güvenlik güçleri ile saldırganlar arasında çatışma çıktı.

Yaşanan çatışma ve ilk ateş açılması sırasında 1 federal polis memuru olay yerinde şehit olurken, 4 polis memuru da çeşitli yerlerinden yaralandı. Yaralı polisler, olay yerine sevk edilen takviye ekipler ve ambulanslarla hızla Kerkük’teki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Güvenlik kaynakları, yaralılardan bazı状態inin durumunun ciddiyetini koruduğunu bildirdi.

Saldırının ardından bölgeye çok sayıda takviye askeri birlik sevk edildi. IŞİD militanlarının kaçış istikametlerini kapatmak amacıyla kırsal alanda geniş çaplı bir arama-tarama ve operasyon başlatıldı. Havadan keşif uçaklarının da destek verdiği operasyonda, bölgedeki hücrelerin etkisiz hale getirilmesi için çalışmalar sürdürülüyor.

Uzmanlar, IŞİD’in özellikle Kerkük, Diyala, Salahaddin ve Musak eksenindeki kırsal bölgelerde son dönemde yeniden asimetrik saldırı taktiklerine yöneldiğine dikkat çekiyor. Güvenlik güçlerinin bölgedeki varlığını artırmasına rağmen, terör örgütünün bu tür kalleş baskınlarla güvenlik boşluğu yaratmaya çalıştığı vurgulanıyor. Irak makamları, terörün kökünün kazınması için operasyonların kararlılıkla devam edeceğini yineliyor.