Fransa’da lise protestoları büyüyor: Yüzlerce okul kapalı, 5 bin gözaltı

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Tesnim Haber Ajansı’nın uluslararası haberler bölümünün Die Zeit’e dayandırdığı habere göre, Fransa’da yüzlerce lise, bugün (Pazartesi) düzenlenen ülke çapındaki gösteriler nedeniyle ikinci hafta üst üste kapalı kaldı.

Eğitim Bakanı Eduard Gefri’ye göre, Fransa’daki 3.700 liseden 400 ila 500’ünün tamamen veya kısmen kapanması bekleniyor. Protestoları düzenleyenler, okulların ve sınıfların yıpranmışlığını, aşırı kalabalığı ve öğretmen eksikliğini eleştiriyor.

Fransa hükümeti şu anda 2027 bütçesini geçirmeye çalışıyor. Fransa’nın devlet tahvili getirisi geçen hafta kısa süreliğine yüzde 5’in üzerine çıkarak 2002’den bu yana en yüksek seviyesine ulaştı. Bu durum, protestolarla daha da derinleşen mali görünüme ilişkin yatırımcı endişelerinden kaynaklandı.

Gefri’ye göre, gösterilerin başlamasından bu yana 24 okul ateşe verildi veya yağmalandı, 78 kamu eğitim personeli yaralandı.

Ülke genelinde yaklaşık 5.000 kişi gözaltına alındı; gözaltına alınanların çoğu gençlerden oluşuyor. Maddi hasarın on milyonlarca euroyu bulduğu tahmin ediliyor. Hükümet Sözcüsü Maud Bregeon, “Önceliğimiz düzeni sağlamak.” dedi.

Paris Polis Şefi, X platformunda yayımladığı açık mektupta, protestoları başlatanların artık eylemleri kontrol edemediğini yazdı. Öğrencilerden ablukayı bırakmalarını ve bunun yerine barışçıl biçimde protesto yapmalarını istedi.

Buna rağmen öğrenci sendikaları, önümüzdeki günlerde ülke çapında gösteri düzenlenmesi çağrısında bulundu. Güvenlik güçleri, özellikle Paris merkezinde planlanan gösterilerde daha fazla şiddet çıkmasından endişe ediyor. Aşırı sol ve anarşist grupların protestoları kendi amaçlarına alet etmeye çalışabileceği uyarısı yapılıyor.

Sendika lideri Sophie Binet, TF1 televizyonuna yaptığı açıklamada, sendika üyelerinin öğrencileri korumak için ülke çapındaki gösterilere katılacağını söyledi. Binet, “Son on günde gördüklerimiz ve hükümetin öğrenci protestolarına yönelik eşi görülmemiş baskısı karşısında dehşete düştük.” dedi.

Protestolar, Eylül sonunda Paris banliyösündeki bir lisede başladı ve ardından ülke geneline yayıldı.

Fransa’da öğrencilerin daha iyi okul imkânları ve eğitim koşulları talebiyle yürüttüğü geniş protestolar ikinci haftasına girmiş durumda.

Bu sabah Pazartesi günü birçok lisede yeniden protestolar ve okul ablukaları yaşandı. Eğitim Bakanlığı’nın ilk verilerine göre 413 okul protestolardan etkilendi. Geçen hafta olduğu gibi bazı protestolar şiddete dönüştü ve çatışmalara yol açtı.

Bu sabah ayrıca Paris’te bir lisede birkaç kundaklama girişimi daha oldu. Yaklaşık 100 öğrenci tahliye edilmek zorunda kaldı. Fransa’nın doğusundaki Nancy Emniyet Müdürlüğü de kasıtlı kundaklama saldırıları ile havai fişek ve molotof kokteyli saldırılarını bildirdi.

Reims’te tramvay hizmeti öğrenci protestoları nedeniyle askıya alındı. Ülke genelinde 400 ila 500 okulda dersler güvenlik gerekçesiyle tamamen veya kısmen durduruldu.

Başbakan Sébastien Lecornu, Pazar akşamı bakanlıklardan ülkedeki okullarda somut iyileştirmeler başlatmalarını istedi. Başbakan bir mektupta, hükümetin lise öğrencilerinden geleceklerine hazırlanmalarını istediğini belirtti.

Lecornu, mevcut sorunların ders iptalleri, yıpranmış tesisler, uzun okul günleri, kariyer yollarına ilişkin belirsizlik ve okul ortamının ötesinde genel olarak dinlenilmediği hissini kapsadığını söyledi. Birçok okul personelinin de bu endişeleri taşıdığını belirten Başbakan, öğrencilerin meşru kaygılarının dikkate alınması gerektiğini, ancak şiddet ve protestoların kötüye kullanılmasının kabul edilemez olduğunu ekledi.

Öğrenci temsilcileri de Salı günü ülke çapında gösteri çağrısı yaptı. Çeşitli büyük eğitim sendikalarından destek alan temsilciler, sendikaların web sitelerinde bu eylemlere katılım ve bazı durumlarda grev çağrısı yaptığını aktardı. Bu durumun protestoyu öğrenci hareketinin ötesine taşıyabileceği değerlendiriliyor.

Son birkaç gün zaman zaman şiddetli görüntülere sahne oldu; öğretmenlere saldırıldı, polis memurları yaralandı, çöp kutuları ve araçlar ateşe verildi. Çok sayıda yaralı oldu. Bu olaylar, milyonlarca dolar olduğu tahmin edilen maddi hasara yol açtı.