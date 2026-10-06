Suudi Koalisyonundan Çocuk Katliamı: Hacce’de Adhali Ailesi Hedef Alındı

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Yemen’in kuzeybatısında bulunan Hacce vilayetinin Harad ilçesi hava saldırısına hedef oldu. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon tarafından düzenlendiği belirtilen saldırıda, Adhali ailesinin bazı üyeleri yaşamını yitirdi. İlk bilgilere göre hayatını kaybedenler arasında çocuklar da bulunuyor.

Saldırının ardından bölge sakinleri ve yerel kaynaklar, aile fertlerinin hedef alınan noktada bulunduğunu aktardı. Can kaybının yanı sıra yaralı olup olmadığına ve saldırının yol açtığı hasara ilişkin henüz ayrıntılı bilgi paylaşılmadı. Olayın ardından çevrede arama ve kurtarma çalışmaları yürütüldüğü bildirildi.

Harad ilçesi, Yemen’in Suudi Arabistan sınırına yakın bölgelerinden biri olması nedeniyle çatışmalar boyunca sık sık askeri hareketliliğe sahne oldu. Ancak saldırının gerçekleştiği yer, kullanılan mühimmat ve hedef alınan noktanın niteliğine ilişkin bağımsız kaynaklardan doğrulanmış ayrıntılar bulunmuyor.

Saldırının sorumluluğuna ve can kaybına ilişkin açıklamaların netleşmesi beklenirken, sivil kayıplara dair haberler Yemen’de yıllardır devam eden çatışmanın insani sonuçlarını yeniden gündeme taşıdı. Yemende sivillerin korunması ve olayın koşullarının bağımsız biçimde soruşturulması çağrıları sürüyor.