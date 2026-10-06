Ensarullah: Suudi paralı askerleri medyada zafer satıyor, sahada kaçıyor

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Ensarullah Siyasi Büro üyesi Hizam el-Esed bugün Pazartesi günü, Suudi Arabistan paralı askerlerinin X sosyal medya platformunda yalan yaymaya devam ettiğine işaret ederek, iddia ettikleri “zaferlerin” medya ve sosyal ağların ötesine geçmediğini yazdı.
Ensarullah yetkilisi, Suudi Arabistan paralı askerlerinin medyada zafer iddia ettiğini, ancak gerçek sahada sürekli kaçtıklarını vurguladı: “Aden Körfezi kıyısındaki Ras el-Ara’dan Taiz’deki El-Mevasıt bölgesine ve hain El-Alimi’nin bulunduğu yere kadar kaçıyorlar.”
El-Alimi ifadesi, bugün Taiz’deki ikametgâhı Yemen ordusuna bağlı silahlı kuvvetlerin kontrolüne geçen, Suudi Arabistan destekli istifa etmiş Yemen hükümetinin Başkanlık Konseyi Başkanı Reşad el-Alimi’ye işaret ediyor.
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