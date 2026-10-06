Ensarullah: Suudi paralı askerleri medyada zafer satıyor, sahada kaçıyor

News ID: 1874625

Ensarullah Siyasi Büro üyesi Hizam el-Esed, Suudi yanlısı paralı askerlerin medyada zafer ilan ettiğini, ancak sahada Aden Körfezi kıyısındaki Ras el-Ara’dan Taiz’deki El-Mevasıt bölgesine ve hain El-Alimi’nin bulunduğu yere kadar sürekli kaçtığını söyledi. Reşad el-Alimi’nin Taiz’deki ikametgâhının Yemen silahlı kuvvetlerinin kontrolüne geçtiği belirtildi.