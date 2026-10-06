Filistin İstatistik Bürosu: Gazze’deki binaların yüzde 82’si hasar gördü

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Filistin Merkezi İstatistik Bürosu, 7 Ekim 2023 ile 16 Haziran 2026 tarihleri arasında Gazze Şeridi’nde yaklaşık 201 bin 290 binanın hasar gördüğünü açıkladı. Bu sayı, bölgedeki toplam binaların yaklaşık yüzde 82’sine karşılık geliyor.

Açıklamaya göre, 134 bin 422 bina tamamen yıkıldı, 13 bin 848 bina ise ağır hasar aldı. Hasar gören konut birimi sayısı da yaklaşık 328 bin 627’ye ulaştı.

Filistin Merkezi İstatistik Bürosu, Gazze’de yaklaşık 2,1 milyon Filistinlinin hâlâ yerinden edilmiş durumda olduğunu belirtti. Evler ve temel hizmetlerin ağır hasar gördüğü koşullarda, bölge sakinleri Gazze Şeridi’nin yüzde 40’ından daha az bir alana sıkışmış durumda.

Büro, Gazze Şeridi’ndeki su ve kanalizasyon altyapısının yaklaşık yüzde 90’ının hasar gördüğünü veya tahrip edildiğini, ailelerin yüzde 82’sinin su güvensizliğiyle karşı karşıya olduğunu bildirdi.

Rapora göre, Gazze’deki ailelerin yaklaşık yüzde 70’i kişi başına günlük yalnızca 6 litre su alabiliyor. Bu miktar, Dünya Sağlık Örgütü’nün kişi başına günlük en az 15 litre önerisinin altında.

Filistin Merkezi İstatistik Bürosu, evlerin ve altyapının geniş çaplı tahribinin yanı sıra yerinden edilmenin sürmesinin konut krizini derinleştirdiğini ve Filistinlilerin barınma ile temel hizmetlere erişimini ciddi biçimde sınırladığını ifade etti.