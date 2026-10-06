İran'dan ABD’ye uyarı: Sıradaki hesap hatası daha büyük sürprizler getirir

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: İran İslam Cumhuriyeti Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi Genel Sekreteri Tümgeneral Muhsin Rızai, “terörist” ABD yönetimine, müttefiklerine ve onu izleyenlere uyarıda bulundu.

Rızai, düşmanın İran karşısındaki her hesap hatasının kendisi için ağır bir yenilgiyle sonuçlandığını belirterek, “Bir sonraki hata, yeni cepheleri ve daha büyük sürprizleri beraberinde getirecektir.” dedi.

İran’ın, İslam Devrimi Rehberi’nin bilge liderliği, tarih yazan halkın desteği ve tüm sistem organlarının uyumuyla bu karmaşık koşulları güçlü biçimde aşacağını vurgulayan Rızai, ülkenin bu süreçten muktedir şekilde çıkacağını ifade etti.

Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi Genel Sekreteri’nin son dönemde, “terörist ve suçlu” olarak nitelendirdiği Trump’ın vehimlerine tepki göstererek, gerçeği İran’ın belirleyeceğini söylediği hatırlatıldı.