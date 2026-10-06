Pezeşkiyan: ABD müzakereler sırasında bize üç kez saldırdı

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, bugün öğleden sonra Ermenistan Dışişleri ve Uluslararası Ticaret Bakanı Ararat Mirzoyan ile bir araya geldi.

Görüşmede iki ülke arasındaki çok iyi ve dostane ilişkilere değinen Pezeşkiyan, bu ilişkilerin tüm alanlarda daha da genişlemesini umduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanı, İran’daki Ermenilerin geçmişine işaret ederek, Ermenilerin İran’da her zaman iyi nam salmış ve dürüst insanlar olarak tanındığını, bu iyi geçmişin iki halk arasındaki ilişkilerin değerli sermayelerinden biri olduğunu söyledi.

Pezeşkiyan ayrıca New York’ta Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile son görüşmesine değinerek bunu çok iyi ve yapıcı olarak nitelendirdi. İki ülke ilişkilerinin ticaret, bilim, kültür ve teknoloji alanlarında daha da geliştirilmesi ve bu yolda birbirlerine yardımcı olunması gerektiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı, konuşmasının devamında bölgedeki son gelişmelere ve mevcut hassas koşullara değinerek şunları söyledi:

“ABD ile sorunumuz şu: Her müzakere masasına oturduğumuzda hemen bize savaş dayatılıyor. Şimdiye kadar görüşmelerden sonra bize üç kez saldırdılar. Bu da onların diyalog peşinde olmadığını, hedeflerinin İran İslam Cumhuriyeti’ni devirmek olduğunu gösteriyor.”

Pezeşkiyan, İran İslam Cumhuriyeti’nin nükleer faaliyetler konusunda samimiyetini defalarca kanıtladığını, dünyada Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı’nın en fazla denetiminin İran’a yönelik olduğunu savundu. Buna rağmen ABD’nin yalan iddialarla İran’a baskı uyguladığını söyledi.

Cumhurbaşkanı sözlerini şöyle sürdürdü:

“BM’deki konuşmamda nükleer faaliyetler konusunda diyalog ve doğrulamaya hazır olduğumuzu açıkladım. Ancak sorun şu ki denetçiler İran’a her geldiğinde nükleer merkezlerimiz ve bilim insanlarımız tespit edildi; ardından bu merkezler bombalandı ve bilim insanlarımız suikasta kurban gitti. Hangi mantıkla bilim ve üniversite merkezlerimiz bombalanmalı? Uluslararası hukuk ve kurallara göre Ajans denetimindeki nükleer merkezlere saldırma hakları yok.”

Pezeşkiyan, ABD’nin İran’a saldırıp ardından müzakere iddiasında bulunmasını “aldatıcılık” örnekleri arasında saydı.

“168 masum Minab çocuğunu hangi suçla katlettiklerine cevap vermiyorlar, utanmıyorlar ve hâlâ insan hakları iddiasında bulunuyorlar. Medeniyet iddiasında olan ama pratikte vahşileşen dünya, bugünkü sorunumuzdur.” dedi.

Cumhurbaşkanı, ABD’nin İran’a yönelik hiçbir eylem ve davranışının uluslararası hukuka uygun olmadığını vurgulayarak, “Her gün suikast, yaptırım, baskı ve tehdit uygulayan, anlaşma bozan bir düşmanla müzakere anlamsızdır; milletimiz de böyle bir yaklaşımı kabul etmez.” diye konuştu.

Pezeşkiyan, “Hamdolsun halkımız dimdik ayakta. Çok iyi komşularımız var; bağlantılarımızı güçlendireceğiz ve baskıları da etkisiz hale getireceğiz.” ifadelerini kullandı.

ABD’nin İran’a yönelik saldırısının rejimi devirmeyi amaçladığını, bunun milletin daha da kenetlenmesine yol açtığını belirten Pezeşkiyan, “Allah’ın izniyle bu dönemi de onurla aşacağız.” dedi.

Ermenistan Dışişleri ve Uluslararası Ticaret Bakanı Mirzoyan da görüşmede Pezeşkiyan ile buluşmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek Ermenistan Başbakanı’nın sıcak selamlarını İran Cumhurbaşkanı’na iletti.

Mirzoyan, İran-Ermenistan dostluğunun ve ilişkilerinin her geçen gün daha da güçlendiğini vurgulayarak, “Uluslararası arenada da iki ülkenin iş birliği iyi şekilde sürüyor. Yaptırımlara rağmen İran’la etkileşimimizi güçlü biçimde sürdürüyoruz.” dedi.

Ermenistan Dışişleri Bakanı, Ermenistan’ın barışçıl bir ülke olduğunu ve barışın gerçekleşmesini aradığını, bu yolun kolay olmadığını belirtti.

Mirzoyan son olarak çizilen yol çerçevesinde iki ülke iş birliğini daha da geliştirmeye çalışacaklarını ifade etti.