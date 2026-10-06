Hürmüz Boğazı’ndan Geçen MT On Peace’e Mermi İsabet Etti: 12 Denizci Yaralandı

Yapılan açıklamalara göre, gemide bulunan 19 kişilik mürettebatın 11’i Hindistan vatandaşlarından oluşuyor. Yaralı denizcilerin durumuna ilişkin ayrıntılı bilgi henüz paylaşılmazken, geminin mevcut durumu ve ihtiyaç duyulan acil müdahaleye ilişkin çalışmalara devam edildiği belirtiliyor. Yetkililer, yaralıların tahliye edilip edilmediği konusundaki bilgileri de teyit etmiş değil.

Hürmüz Boğazı, küresel petrol ve LNG arzının yaklaşık beşte birinin transit geçtiği dünyanın en kritik deniz koridorlarından biri konumunda. Bölgedeki son gelişmeler, ticari deniz trafiğinin güvenliğine ilişkin endişeleri yeniden gündeme taşırken, sigorta ve navlun maliyetlerinin artması beklentisi dile getiriliyor.

Olayın hemen ardından kimliğini üstlenen bir grup olmadığı bildirilirken, saldırının faili ve gerekçesine ilişkin araştırmalar sürüyor. Bölgedeki deniz güvenliği operasyonları ve uluslararası gözlemciler, saldırının bağlamını netleştirmek için tespit çalışması yürütüyor. İlgili ülkelerden ve denizcilik kuruluşlarından gelecek açıklamalar, olayın arkasında kimin bulunduğu sorusuna ışık tutması açısından büyük önem taşıyor.