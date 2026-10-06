Resmi İddiaları Çürüten Görüntüler: El-Muha Havalimanı Suudi Güçlerinin Kontrolünde Değil

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Yemen’in Taiz vilayetine bağlı stratejik liman kenti El-Muha’da kontrol mücadelesi ve enformasyon savaşı sürerken, havalimanına ilişkin resmi anlatıyı çürüten yeni görüntüler ortaya çıktı. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon ve ona bağlı yerel unsurlara yakın medya organları El-Muha Havalimanı’nda tam kontrolün sağlandığını duyurmuştu; ancak bölgeden servis edilen son video kayıtları bu iddiaların gerçeği yansıtmadığını gözler önüne serdi.

Havalimanı sahasından doğrudan kaydedilen görüntülerde, tesis çevresinde Suudi destekli güçlerin herhangi bir fiili hakimiyet kuramadığı, ileri sürülen kontrol noktalarının ve tahkimatların mevcut olmadığı net bir şekilde görülüyor. Askeri kaynaklar, resmi kaynakların servis ettiği “tam kontrol sağlandı” haberlerinin, sahada yaşanan yenilgi ve tıkanıklığı örtbas etmek amacıyla yürütülen bir algı operasyonundan ibaret olduğunu belirtiyor.

Babülmendep Boğazı’na yakınlığı ve Kızıldeniz hattındaki kilit konumu nedeniyle El-Muha Havalimanı, taraflar açısından hayati bir lojistik ve askeri üs niteliği taşıyor. Bölgedeki hakimiyetin el değiştirdiğine dönük dezenformasyon girişimlerinin, hem sahada savaşan vekil unsurların moralini yüksek tutmak hem de kamuoyuna asılsız askeri başarılar pazarlamak gayesiyle dolaşıma sokulduğu değerlendiriliyor.

Son görüntüler, sahadaki fiili durum ile resmi söylemler arasındaki derin uçurumu bir kez daha ortaya koyarken, El-Muha ve çevresindeki cephe hatlarında askeri gerilimin ve çatışma dinamiklerinin sıcaklığını koruduğunu gösteriyor.