Fidan: Mekke Savunma İttifakı'nın kurumsallaşmasında sona gelindi

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen Ortak Savunma için Mekke Anlaşması Stratejik Siyasi ve Savunma Komitesi Toplantısı'nın ardından basın mensuplarına değerlendirmelerde bulundu.

Fidan, Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın kurumsallaştırılmasına ilişkin bir toplantının daha önce gündemde olduğunu ancak Yemen ve Suudi Arabistan arasında yaşanan gelişmeler nedeniyle toplantının olağanüstü şekilde gerçekleştirildiğini söyledi.

Toplantıda anlaşmanın kurumsal yapısına ilişkin çeşitli başlıkların ele alındığını aktaran Fidan, sekretaryanın yapısı ile yeni genel sekreterin atanması ve onaylanması gibi konuların görüşüldüğünü kaydetti.

Toplantının gündeminde Yemen ve Suudi Arabistan arasındaki sorun da yer aldı. Fidan, iki ülke arasındaki problemin barışçıl ve diyalog yoluyla çözülmesi için atılabilecek adımların ele alındığını belirtti:

Yemen meselesinde Suudi Arabistan'a ne tür destekler verilebilir; sorunun barışçıl yolla çözülmesi için neler yapılabilir, bunları bütün boyutları ile görüştük.

Ayrıca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuya ilişkin ortaya koyduğu iradeye de dikkati çeken Fidan, bu yaklaşım doğrultusunda bazı kararlar aldıklarını aktardı.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu'nun da toplantıda askeri, operasyonel ve teknik konularda değerlendirmelerde bulunduğunu belirten Fidan, görüşmelerin verimli geçtiğini ifade etti.