ABD Başkanı Trump'tan çelişkili suçlama: Fairford ve flydubai olaylarında İran'ı suçladı

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: ABD Başkanı Donald Trump, geçen hafta flydubai uçağıyla ilgili yaşanan olayın ardından İran’a yönelik suçlamada bulundu. Trump, söz konusu olaydan İran’ı sorumlu tuttuğunu belirterek, bu değerlendirmesinin kendi görüşü olduğunu ifade etti.

Gazetecilerin, İran’ı olaydan sorumlu tutup tutmadığını sorması üzerine Trump, “Evet, tutuyorum. Şahsen ben öyle düşünüyorum.” yanıtını verdi.

Trump, açıklamalarında ABD ile İran arasındaki doğrudan temas ihtimaline de değindi. ABD’nin İran’la doğrudan görüşmelere hazır olup olmadığı sorulan Trump, “Evet, her zaman.” ifadelerini kullandı.

Trump ayrıca, ABD Hava Kuvvetlerine ait B-1 bombardıman uçaklarının İngiltere’de bulunan Kraliyet Hava Kuvvetleri Fairford Üssü’nden (RAF) belirli bir tehdit nedeniyle taşındığını açıkladı.

Bombardıman uçaklarının üsten ayrılmasının herhangi bir tehditle bağlantılı olup olmadığı sorusuna Trump, “Evet, bence bunu söyleyebiliriz. Kazara uçmadılar.” şeklinde yanıt verdi.

Trump’a ayrıca, İran’ın İngiltere’ye insansız hava aracı getirmiş olabileceği yönündeki iddialar da soruldu. ABD Başkanı bu konuda ayrıntı vermekten kaçınırken, “Bunu size söyleyemem” dedi.

Trump, söz konusu ihtimalin gerçekleşmesi durumunda ise İran’ın ciddi sonuçlarla karşılaşacağını belirterek, “Eğer yaparlarsa, çok büyük bedel ödeyecekler.” ifadelerini kullandı.