ABD Senatörü Murphy Riyad’daki Enkazı İnceledi: “Saldırı Mesai Saatinde Olsaydı Katliam Yaşanırdı”

Büyükelçilik binasındaki hasarın boyutunu gözler önüne seren Murphy, saldırının hedefi ve zamanlamasına dikkat çekti. İran’a ait kamikaze İHA’ların doğrudan diplomatik misyonu vurduğunu belirten Senatör, saldırının gece ya da mesai dışı saatlere denk gelmesinin olası bir faciayı önlediğini vurguladı. Murphy, “Eğer bu saldırı çalışanların binada bulunduğu mesai saatleri içerisinde gerçekleşmiş olsaydı, çok sayıda insan hayatını kaybederdi” ifadelerini kullanarak, olayın kitlesel bir can kaybı eşiğinden dönüldüğünü kaydetti.

Bölgede son dönemde tırmanan çatışma ortamı ve diplomatik misyonların dahi doğrudan hedef alınması, Körfez ülkelerindeki ABD güvenlik mimarisini yeniden tartışmaya açtı. Murphy’nin paylaşımları, ABD tesislerinin hava ve füze savunma sistemlerinin açıklarını gündeme taşırken, Washington’da da Körfez’deki üslerin ve personelin güvenliği konusunda yeni tedbirlerin alınması çağrılarını beraberinde getirdi.

Senatör Murphy’nin yerinde yaptığı bu inceleme ve sarsıcı açıklamalar, Tahran-Washington hattındaki gerilimin diplomasi merkezlerine kadar sıçradığını teyit ederken, ABD dış politikasının bölgedeki caydırıcılık kapasitesinin Kongre kanadında daha sert bir şekilde sorgulanacağını gösteriyor.