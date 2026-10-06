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ABD Senatörü Murphy Riyad’daki Enkazı İnceledi: “Saldırı Mesai Saatinde Olsaydı Katliam Yaşanırdı”

6 Ekim 2026 - 17:00
News ID: 1874641
ABD Senatörü Murphy Riyad’daki Enkazı İnceledi: “Saldırı Mesai Saatinde Olsaydı Katliam Yaşanırdı”

ABD’li Demokrat Senatör Chris Murphy, Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’daki ABD Büyükelçiliği’ne yönelik İran kaynaklı insansız hava aracı (İHA) saldırısının yol açtığı hasarı yerinde incelediğini açıkladı. Murphy, saldırının mesai saatlerinde gerçekleşmesi durumunda çok sayıda can kaybı yaşanabileceği ve olayın kitlesel bir faciaya dönüşebileceği uyarısında bulundu.

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- ABD Kongresi’nin önde gelen isimlerinden Demokrat Partili Senatör Chris Murphy, resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği Suudi Arabistan’da, başkent Riyad’daki ABD Büyükelçiliği yerleşkesini ziyaret ederek son dönemde gerçekleştirilen İHA saldırısının meydana getirdiği tahribatı denetledi. Ziyaretine ilişkin gözlemlerini sosyal medya platformu X üzerinden paylaşan Senatör, karşılaştığı tablonun ciddiyetini kamuoyuna duyurdu.

Büyükelçilik binasındaki hasarın boyutunu gözler önüne seren Murphy, saldırının hedefi ve zamanlamasına dikkat çekti. İran’a ait kamikaze İHA’ların doğrudan diplomatik misyonu vurduğunu belirten Senatör, saldırının gece ya da mesai dışı saatlere denk gelmesinin olası bir faciayı önlediğini vurguladı. Murphy, “Eğer bu saldırı çalışanların binada bulunduğu mesai saatleri içerisinde gerçekleşmiş olsaydı, çok sayıda insan hayatını kaybederdi” ifadelerini kullanarak, olayın kitlesel bir can kaybı eşiğinden dönüldüğünü kaydetti.

Bölgede son dönemde tırmanan çatışma ortamı ve diplomatik misyonların dahi doğrudan hedef alınması, Körfez ülkelerindeki ABD güvenlik mimarisini yeniden tartışmaya açtı. Murphy’nin paylaşımları, ABD tesislerinin hava ve füze savunma sistemlerinin açıklarını gündeme taşırken, Washington’da da Körfez’deki üslerin ve personelin güvenliği konusunda yeni tedbirlerin alınması çağrılarını beraberinde getirdi.

Senatör Murphy’nin yerinde yaptığı bu inceleme ve sarsıcı açıklamalar, Tahran-Washington hattındaki gerilimin diplomasi merkezlerine kadar sıçradığını teyit ederken, ABD dış politikasının bölgedeki caydırıcılık kapasitesinin Kongre kanadında daha sert bir şekilde sorgulanacağını gösteriyor.

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