ABD Senatörü Murphy Riyad’daki Enkazı İnceledi: “Saldırı Mesai Saatinde Olsaydı Katliam Yaşanırdı”

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- ABD Kongresi’nin önde gelen isimlerinden Demokrat Partili Senatör Chris Murphy, resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği Suudi Arabistan’da, başkent Riyad’daki ABD Büyükelçiliği yerleşkesini ziyaret ederek son dönemde gerçekleştirilen İHA saldırısının meydana getirdiği tahribatı denetledi. Ziyaretine ilişkin gözlemlerini sosyal medya platformu X üzerinden paylaşan Senatör, karşılaştığı tablonun ciddiyetini kamuoyuna duyurdu.
6 Ekim 2026 - 17:00
News ID: 1874641
ABD’li Demokrat Senatör Chris Murphy, Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’daki ABD Büyükelçiliği’ne yönelik İran kaynaklı insansız hava aracı (İHA) saldırısının yol açtığı hasarı yerinde incelediğini açıkladı. Murphy, saldırının mesai saatlerinde gerçekleşmesi durumunda çok sayıda can kaybı yaşanabileceği ve olayın kitlesel bir faciaya dönüşebileceği uyarısında bulundu.
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