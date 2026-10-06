Gizli CIA raporu: İsrail rejimine iç savaş ve siyasi çöküş uyarısı

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: ABD merkezli Drop Site News’a dayandırdığı habere göre, ABD’deki kaynaklar, CIA tarafından hazırlanan gizli bir raporun, Gazze, Lübnan ve İran’a yönelik savaşların ardından siyasi, ekonomik ve toplumsal ayrılıkların tırmanması nedeniyle işgal altındaki topraklarda iç savaş çıkma ya da İsrail rejiminin siyasi olarak çökme riskine karşı uyarıda bulunduğunu belirtti.

Söz konusu raporun, geçtiğimiz Ağustos ayında CIA’nın Red Team (Kızıl Takım) uzmanlarınca “İçeriden Nüfuz” başlığıyla hazırlandığı kaydedildi. Raporda, ekonomik baskılar ve artan askeri maliyetler, uzun süren bir savaştan dönen gazilerin yaşadığı ruhsal sorunlar, Haredi (Ortodoks Yahudi) kesiminin askerlik yapmayı reddetmesine yönelik artan kamu öfkesi ile iktidarda kalmak için mücadele eden Netanyahu’nun performansına işaret edildi.

Raporu kaleme alanların İsrail rejimi uzmanları olduğu belirtilirken, yalnızca hayali varsayımlar ortaya koymadıkları, aksine yaklaşan seçimler ve rejim içindeki bölünmelerle birlikte gerçek bir iç savaşı başlatabilecek bir kıvılcım riskinin bulunduğunu vurguladıkları ifade edildi.

Raporda ayrıca Siyonistlerin, rejimin savaş yanlısı maliyetini son iki yılda gıda fiyatlarındaki eşi benzeri görülmemiş artışla ödediği belirtildi.

İsrail rejiminin uluslararası alanda giderek yalnızlaştığı, özellikle ABD desteğinin azaldığı ve bu durumun sürmesi halinde rejimin çöküşüne yol açabileceği vurgulandı.