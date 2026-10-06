Eski Başbakan Davutoğlu’ndan Kerbela’da Hz. Abbas(a.s) Türbesi’ne ziyaret + Foto

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Eski Türkiye Başbakanı Ahmet Davutoğlu, Irak’ın Kerbela kentinde bulunan Hz. Abbas Türbesi’ni ziyaret ederek ziyaret merasimlerini yerine getirdi.

Davutoğlu’nu, Abbasi Türbesi Halkla İlişkiler Bölümü Başkan Yardımcısı Muhammed Celluhan ve bazı kurum yetkilileri karşıladı. Görüşmede kendisine, türbe yönetiminin ziyaretçilere ve topluma yönelik yürüttüğü hizmet ve projeler hakkında bilgi verildi.

Davutoğlu, 29 Ağustos 2014’te Türkiye’nin 62. Hükümeti’ni kurarak Başbakanlık görevini üstlenmiş, görevini 22 Mayıs 2016’ya kadar sürdürmüştü.

Ziyaret, Davutoğlu’nun Irak temasları kapsamında Kerbela’daki dini merkezlerle gerçekleştirdiği temasların bir parçası olarak değerlendiriliyor.