İran’da Geniş Çaplı Güvenlik Operasyonu: Dört Kentte Çok Sayıda Silah ve Mühimmat Ele Geçirildi

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- İran güvenlik mekanizmasının iç istikrarı korumaya yönelik attığı bu son adımlar, özellikle hassas bölgelerde yürütülen “terörle mücadele ve yasa dışı silahlı yapılanmaları tasfiye etme” faaliyetleri kapsamında gerçekleştirildi. İstihbarat birimlerinin uzun süreli saha takibi sonucu tespit edilen adreslere yönelik sabahın erken saatlerinde yapılan baskınlarda; çok sayıda otomatik tüfek, el bombası, ağır makineli silah ve yüksek miktarda mühimmat ele geçirildiği rapor edildi.

Operasyonların yoğunlaştığı dört kent, güvenlik analistleri tarafından genellikle sınır güvenliğini tehdit eden unsurların lojistik ikmal ve geçiş noktası olarak kullandığı kritik bölgeler olarak değerlendiriliyor. Güvenlik kaynakları, ele geçirilen bu mühimmatın, bölgedeki kamu düzenini ve istikrarı hedef alan sabotaj eylemlerinde kullanılmasının planlandığına dikkat çekiyor. Operasyonun başarılı bir şekilde icra edilmesiyle, olası büyük çaplı saldırı hazırlıklarının da bertaraf edildiği vurgulandı.

Tahran yönetimi, özellikle son dönemde çevre bölgelerdeki jeopolitik gerilimlerin artmasıyla birlikte, iç güvenlik hatlarını güçlendirmeye yönelik “teyakkuz” seviyesini yükseltmiş durumda. Güvenlik birimlerinden yapılan açıklamada, yasa dışı silahlı grupların “güvenlik boşluğu yaratma” çabalarına karşı mücadelenin tavizsiz bir şekilde sürdürüleceği ve operasyonların genişletilerek devam edeceği belirtildi. Kentlerdeki güvenlik önlemleri operasyon sonrası en üst seviyeye çıkarıldı.