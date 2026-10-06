  1. Ana Sayfa
  2. Haber Servisi
  3. İran

İran’da Geniş Çaplı Güvenlik Operasyonu: Dört Kentte Çok Sayıda Silah ve Mühimmat Ele Geçirildi

6 Ekim 2026 - 17:33
News ID: 1874652
İran’da Geniş Çaplı Güvenlik Operasyonu: Dört Kentte Çok Sayıda Silah ve Mühimmat Ele Geçirildi

İran güvenlik güçleri, ülkenin farklı noktalarında eş zamanlı yürüttüğü operasyonlar kapsamında dört kentte kapsamlı baskınlar düzenledi. Güvenlik birimleri, söz konusu operasyonlar neticesinde yasa dışı unsurlara ve silahlı gruplara ait olduğu belirlenen yüklü miktarda silah ve mühimmatın ele geçirildiğini duyurdu.

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- İran güvenlik mekanizmasının iç istikrarı korumaya yönelik attığı bu son adımlar, özellikle hassas bölgelerde yürütülen “terörle mücadele ve yasa dışı silahlı yapılanmaları tasfiye etme” faaliyetleri kapsamında gerçekleştirildi. İstihbarat birimlerinin uzun süreli saha takibi sonucu tespit edilen adreslere yönelik sabahın erken saatlerinde yapılan baskınlarda; çok sayıda otomatik tüfek, el bombası, ağır makineli silah ve yüksek miktarda mühimmat ele geçirildiği rapor edildi.

Operasyonların yoğunlaştığı dört kent, güvenlik analistleri tarafından genellikle sınır güvenliğini tehdit eden unsurların lojistik ikmal ve geçiş noktası olarak kullandığı kritik bölgeler olarak değerlendiriliyor. Güvenlik kaynakları, ele geçirilen bu mühimmatın, bölgedeki kamu düzenini ve istikrarı hedef alan sabotaj eylemlerinde kullanılmasının planlandığına dikkat çekiyor. Operasyonun başarılı bir şekilde icra edilmesiyle, olası büyük çaplı saldırı hazırlıklarının da bertaraf edildiği vurgulandı.

Tahran yönetimi, özellikle son dönemde çevre bölgelerdeki jeopolitik gerilimlerin artmasıyla birlikte, iç güvenlik hatlarını güçlendirmeye yönelik “teyakkuz” seviyesini yükseltmiş durumda. Güvenlik birimlerinden yapılan açıklamada, yasa dışı silahlı grupların “güvenlik boşluğu yaratma” çabalarına karşı mücadelenin tavizsiz bir şekilde sürdürüleceği ve operasyonların genişletilerek devam edeceği belirtildi. Kentlerdeki güvenlik önlemleri operasyon sonrası en üst seviyeye çıkarıldı.

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
captcha