Smotrich’in “Sina” Küstahlığına Mısır’dan Tarihi Yanıt: “Çılgınlık Yaparsanız İsrail Diye Bir Yer Kalmaz”

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- İsrail hükümetinin aşırı sağcı kanadını temsil eden Maliye Bakanı Bezalel Smotrich’in, Mısır’ın toprak bütünlüğüne yönelik yaptığı küstah çıkış, bölgedeki tansiyonu bir kez daha tırmandırdı. Smotrich’in Sina Yarımadası’na ilişkin imalı ve yayılmacı tehditleri, Mısır kamuoyunda ve medya organlarında sert bir tepkiyle karşılandı.

Mısır medyasında yer alan ve milyonlara ulaşan o görüntülerde, Smotrich’in açıklamaları “siyasi bir körlük ve sınırları aşan bir saldırganlık” olarak nitelendirildi. Canlı yayında İsrail’e yönelik verilen yanıt, diplomatik nezaket sınırlarını zorlayarak son derece net ve sert bir mesaj içeriyordu: “Eğer bir çılgınlık yaparsanız, İsrail diye bir yer kalmaz.” Bu ifade, Mısır’ın ulusal egemenliğine yönelik herhangi bir müdahalenin sonuçlarının, İsrail’in varoluşunu riske atacak derecede ağır olacağını vurgulayan bir “kırmızı çizgi” ilanı olarak yorumlandı.

Uzmanlar, Smotrich gibi isimlerin bu tür provokatif açıklamalarının, iki ülke arasındaki 1979 Barış Antlaşması’nın hassas dengelerini ciddi şekilde sarsabileceğine dikkat çekiyor. Mısır tarafının bu denli sert ve açık bir karşı duruş sergilemesi, Kahire yönetiminin İsrail’in aşırı sağcı retoriğine karşı artık daha az toleranslı olduğunu ve “sözlü saldırılara” sahada somut bir caydırıcılıkla karşılık verme sinyali verdiğini gösteriyor.

Sosyal medyada hızla yayılan bu diyalog, bölge ülkeleri arasındaki güven bunalımının derinliğini de gözler önüne serdi. İsrail’in içerideki siyasi aşırılığının, dış politikada diplomatik bir krize evrildiği bu olay, Mısır’ın sadece kendi sınırlarını değil, bölgedeki stratejik ağırlığını da koruma konusundaki kararlılığını bir kez daha tescillemiş oldu. İsrail tarafının bu “varoluşsal uyarıya” vereceği yanıt ise merakla bekleniyor.