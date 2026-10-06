ABD’nin Yemen Çıkmazı: Washington Post, 51 Günlük Harekâtın Başarısızlığını Yazdı

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Washington Post’un saha raporlarına ve savunma kaynaklarına dayandırdığı haberde, ABD’nin Kızıldeniz ve Yemen’in iç kesimlerine yönelik gerçekleştirdiği hava saldırılarının, Ensarullah’ın ticaret gemilerine yönelik operasyonlarını durdurmakta yetersiz kaldığı ifade ediliyor. Analistler, grubun stratejik derinliği ve asimetrik harp taktikleri sayesinde hava saldırılarına karşı yüksek direnç gösterdiğini, bunun da operasyonun “caydırıcılık” hedefini boşa çıkardığını kaydediyor.

Haberde, Yemen’deki mevcut durumun sadece bir “iç çatışma” olarak görülemeyeceği, Ensarullah’ın bu süreçte elde ettiği askerî tecrübe ve siyasî kazanımlarla Orta Doğu denkleminde ağırlığı olan bir bölgesel güce dönüştüğü vurgulanıyor. ABD’li yetkililerin, grubun sahip olduğu füze ve insansız hava aracı (İHA) teknolojisinin, tahmin edilenden daha ileri düzeyde olduğuna dikkat çektiği belirtiliyor.

Raporun en dikkat çekici noktalarından biri ise ABD yönetiminin stratejik hatası üzerine yapılan tespitler. Washington’ın, askerî müdahalenin kısa sürede sonuç vereceği beklentisiyle hareket ettiği, ancak sahadaki gerçeğin, Ensarullah’ın askerî yapısını daha da konsolide ettiğini gösterdiği ifade ediliyor. Gazeteye konuşan bazı eski askerî danışmanlar, “askerî çözümün imkansızlığına” işaret ederek, diplomasi kapılarının açılmaması durumunda krizin derinleşeceği uyarısında bulunuyor.

The Washington Post’un analizi, Washington’ın Yemen politikası üzerinde ciddi bir iç tartışmayı tetiklerken, Ensarullah’ın Kızıldeniz üzerindeki stratejik denetiminin bölgedeki jeopolitik dengeleri uzun vadeli olarak yeniden şekillendirdiği gerçeğini bir kez daha ortaya koyuyor.